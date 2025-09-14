Topo

Notícias

Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

14/09/2025 09h23

Os bombeiros espanhóis encontraram, neste domingo (14), o corpo de um homem enquanto examinavam os escombros de um bar em Madri destruído por uma explosão no dia anterior, que deixou 25 feridos, dois deles em estado grave.

"Aos 25 feridos, soma-se uma vítima mortal", informaram os serviços de emergência da capital espanhola no X.

"Trata-se de um homem localizado nesta madrugada após uma nova busca" dos bombeiros "juntamente com a unidade canina" da polícia, acrescentaram.

Suspeita-se que um vazamento de gás tenha causado a explosão de sábado no popular bairro madrilenho de Vallecas, mas as autoridades municipais afirmam que ainda é cedo para determinar a causa. 

Os serviços de emergência de Madri informaram neste domingo que duas das 25 pessoas feridas estão em estado grave.

imm-al/meb/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Gestão Trump manda cancelar visto de brasileiro que celebrou morte de Kirk

Em fim de semana de conflitos, Rússia dispara míssil hipersônico em teste

Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa

Nacional transmite duelo entre São Paulo e Botafogo no Morumbis

Maquinista morre em descarrilamento de trem na Rússia

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques