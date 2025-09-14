Topo

Notícias

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

14/09/2025 07h30

Na semana entre 14 e 20 de setembro, os principais destaques são as memórias relacionadas a ícones da música. Hoje, completam-se 120 anos do nascimento de Ismael Silva, um dos nomes mais importantes da história do samba. Criador da primeira escola de samba do país, a Deixa Falar, e autor de clássicos como Se você jurar e Antonico, o compositor carioca já teve a trajetória contada no Repórter Brasil em 2015 e no História Hoje em 2018:

Do Brasil para os Estados Unidos, o dia 16 de setembro marca o centenário de nascimento do compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, mais conhecido como B. B. King. Ícone do blues mundial, popularizou o gênero e influenciou artistas, principalmente do rock e do soul. Falecido em 2015, ele teve a trajetória contada pelo Repórter Brasil e Momento Três na época:

A semana também tem uma lembrança relacionada a outro célebre guitarrista. No dia 18 de setembro, a morte de James Marshall "Jimi" Hendrix completa 55 anos. Morto aos 27 anos, no auge da carreira, ele deixou músicas que até hoje encantam os apaixonados pelo rock e performances como a do Monterey Pop Festival, em que ele tocou fogo (literalmente) em sua guitarra. O episódio e a carreira dele foram contados pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, Alma Blues (Nacional FM) e Repórter Brasil (TV Brasil):

Para fechar a lista de figuras da música, temos os 145 anos de nascimento do compositor paulista Zequinha de Abreu no dia 19 de setembro. Se o nome não é tão conhecido, a sua principal composição é: ele é o autor do célebre choro Tico-Tico no Fubá, imortalizado internacionalmente por Carmen Miranda e por interpretações de virtuoses do piano e da flauta. Os programas Roda de Choro e Rádio Sociedade, das Rádios MEC e Nacional, já o homenagearam.

Datas históricas e comemorativas

Amanhã (15), é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data, reconhecida pela ONU, é uma oportunidade para a sociedade refletir sobre os direitos civis, o fortalecimento das instituições e os desafios contemporâneos, como a reparação histórica a vítimas de regimes autoritários. No ano passado, a efeméride foi tema de conteúdos na Agência Brasil e Revista Brasil (da Rádio Nacional).

Ainda falando sobre conscientização, temos o início da Semana Nacional de Trânsito em 18 de setembro. A campanha anual promovida pela Senatran tem como slogan neste ano "Desacelere. Seu bem maior é a vida" e ajuda a nos lembrar sobre a segurança viária e a importância de respeitarmos as regras de trânsito. Veículos da EBC, como a TV Brasil e Agência Brasil, já falaram de outras edições da campanha.

A TV também é destaque no dia 18 de setembro. Nesta data, será celebrado o Dia Nacional da Televisão. Trata-se de uma homenagem à primeira exibição da história da televisão do país: a transmissão do "TV na Taba" pela então recém-inaugurada PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi). O programa De Lá Pra Cá falou sobre o episódio em 2010 (aqui e aqui). Já em 2020, a Agência Brasil fez uma matéria especial sobre a data.

Para fechar a semana, temos em 20 de setembro, os 190 anos do início da Guerra dos Farrapos. No Rio Grande do Sul, a data é feriado e marca o início da chamada Revolução Farroupilha (que durou quase 10 anos). Em 2016, a Agência Brasil fez uma matéria contando sobre a cronologia e lendas relacionadas ao movimento. A data também foi destaque do Repórter Brasil em 2013 e no Tarde Nacional em 2021.

*Confira a lista completa de efemérides de 14 a 20 de setembro de 2025

Setembro de 2025
14/9

Nascimento do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (120 anos)

Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, apresentado por Mara Régia. Ela é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016

Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (44 anos)

15/9

Nascimento da escritora britânica Agatha Christie (135 anos). Ela destacou-se no subgênero romance policial; tendo ganhado, em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do Crime"

Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU

16/9

Nascimento do guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, o B. B. King (100 anos)

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU

17/9

Morte do montador, roteirista, diretor de cinema e televisão fluminense João Carlos Manga (10 anos) - inovou a comédia e a sátira no cinema brasileiro

Criação da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas-SP (85 anos)

18/9

Morte do guitarrista, cantor e compositor estadunidense James Marshall "Jimi" Hendrix (55 anos)

Inauguração da Rede Tupi de Televisão, com a exibição do primeiro programa "TV na Taba" (75 anos)

Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001. Tem por finalidade marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados

Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito. A semana foi instituída pela Resolução nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e foi ratificada no Artigo nº 326º da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil

19/9

Nascimento do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (145 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda na década de 1940

Nascimento da antropóloga paulista Ruth Cardoso (95 anos)

Morte do escritor cubano Italo Calvino (40 anos) - nascido em Cuba, mas reconhecido como um dos mais importantes escritores italianos do século XX

20/9

Morte do compositor e instrumentista fluminense Waldir Azevedo (45 anos) - autor dos choros "Carioquinha" e "Brasileirinho", que é um clássico da música popular brasileira, com inúmeras regravações

Inauguração da TV Cultura, em São Paulo (65 anos)

Início da Guerra dos Farrapos, no sul do Brasil (190 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Gestão Trump manda cancelar visto de brasileiro que celebrou morte de Kirk

Em fim de semana de conflitos, Rússia dispara míssil hipersônico em teste

Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa

Nacional transmite duelo entre São Paulo e Botafogo no Morumbis

Maquinista morre em descarrilamento de trem na Rússia

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques