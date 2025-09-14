Topo

Notícias

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

14/09/2025 08h32

A lenda brasileira do jazz Hermeto Pascoal morreu aos 89 anos, informou sua família no sábado (13).

Conhecido como "bruxo" por sua capacidade de fazer música com elementos variados, Pascoal "fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", afirmou uma mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram.

"Pedimos respeito e privacidade neste momento. Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais", acrescenta o texto, assinado pela família e a equipe do artista.

Nascido em Alagoas, o músico foi um virtuoso de vários instrumentos e tinha uma habilidade extraordinária para a improvisação.

"Hoje nos despedimos de um gênio", afirmou Caetano Veloso em uma mensagem no Instagram.

"Hermeto é (...) um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força", acrescentou.

"Tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical que era Hermeto", recordou o cantor.

Com sua emblemática barba branca, assim como seus cabelos, Pascoal tornou-se mundialmente conhecido ao lado de Miles Davis, com quem tocou em várias ocasiões, e suas composições foram interpretadas inúmeras vezes tanto por Davis quanto por outros grandes nomes da música.

jss/atm/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Em primeiro discurso, nova primeira-ministra do Nepal promete reformas após protestos

Forças de paz da ONU poderiam garantir cessar-fogo na Ucrânia?

Clóvis de Barros Filho: 'Não sei quase nada sobre quase tudo'

Após condenar Bolsonaro, STF julgará 23 réus de 3 núcleos da trama golpista

Kotscho: Cármen Lúcia faz barba e cabelo no voto de Luiz Fux

'Pacificação' vira lema da direita em busca do apoio bolsonarista