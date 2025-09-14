Grupo prometia cestas básicas para dar golpe em vítimas de enchente em SP

Moradores do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, foram alvo de uma organização criminosa internacional que usava a promessa de cestas básicas para aplicar golpes financeiros

O que aconteceu

Quadrilha aplicou golpe em vítimas de enchentes. O Jardim Pantanal fica em uma área de várzea às margens do Rio Tietê e sofre frequentemente com alagamentos.

Moradores foram incluídos em esquema criminoso. Para fazer o cadastro da suposta cesta básica, a quadrilha recolhia documentos e abria milhares de contas bancárias em nome das vítimas, que depois eram usadas em um esquema de lavagem de dinheiro, segundo o Fantástico, da TV Globo.

Eles recebiam o dinheiro, mas não a cesta. Viraram alvo de multas de trânsito, bloqueio de contas e tiveram CPF invalidado.

Policial é suspeito de fazer parte do esquema. Cyllas Elia Júnior, dono da fintech 2Go Bank, foi preso hoje em São Paulo sob suspeita de aplicar golpes financeiros contra moradores do Jardim Pantanal. A quadrilha é formada por brasileiros e chineses.

Cyllas foi delatado ao Ministério Público por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele foi morto em uma emboscada no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. Antes, o delator afirmou aos promotores que a fintech foi montada por líderes do PCC, entre eles, Rafael Maeda Pires, o Japa, encontrado morto dentro de um carro no Tatuapé, zona leste, em maio de 2023.