Gaza sofre novos bombardeios; Qatar pede sanção contra Israel

Prédio da Universidade Islâmica após ser atingido por ataques aéreos israelenses na Cidade de Gaza neste domingo - Dawoud Abu Alkas/Reuters - 14.set.2025
14/09/2025 22h12

Gaza ferve, enquanto Rubio visita Israel após o ataque em Doha.

  • Mais bombas: Israel intensificou bombardeios no norte de Gaza neste domingo e voltou a atingir escolas-abrigo; há dezenas de mortos e novos deslocamentos de palestinos.
  • Diplomacia sob tensão: Em Jerusalém, o chanceler dos EUA, Marco Rubio, viu Netanyahu e disse que Washington "não está feliz" com o ataque israelense a quadros do Hamas no Qatar.
  • Reação árabe: Doha convocou cúpula árabe-islâmica e pede punição a Israel; mediação para cessar-fogo continua.

Refinaria russa é atingida por drones ucranianos

Ucrânia acerta mega-refinaria russa; Moscou diz ter abatido centenas de drones.

Depois da Polônia, Romênia entra em alerta por causa de drones russos

Otan endurece após drones russos cruzarem Polônia; Romênia também entra em alerta

  • Drones russos na Romênia: A União Europeia condenou a violação do espaço aéreo da Romênia por drones russos.A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, classificou como "inaceitável" a incursão e acusou Moscou de uma "escalada imprudente".
  • Aeroporto fechado: A Polônia manteve caças em prontidão e fechou um aeroporto no leste do país após nova noite de ataques na Ucrânia.
  • Resposta aliada: A Otan lançou o pacote "Eastern Sentry" para reforçar a defesa do flanco oriental.
  • Moscou testa limites: Incursões são vistas em capitais europeias como "teste" da disposição da Aliança.

Assassinato de Charlie Kirk: acusado não colabora; vigílias e polarização nos EUA

Nepal: protestos arrefecem; premiê interina promete transição em 6 meses

  • Protestos da Geração Z: atos perderam força depois de confrontos letais na semana; governo divulgou elevação no número de mortos.
  • Compromisso: Sushila Karki disse que entregará poder a um governo eleito; eleições já têm data marcada.
  • Socorro: ajuda financeira a feridos e famílias foi anunciada.

Londres: após megaprotesto da ultradireita, governo condena violência

  • Rebote político: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reafirmou defendeu "diversidade" e disse que o Reino Unido "nunca entregará a bandeira" a extremistas; protestos acabaram com 26 policiais feridos e dezenas de presos.
  • Efeito Musk: participação por vídeo do empresário gerou críticas.

