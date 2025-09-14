Gestão Trump manda cancelar visto de brasileiro que celebrou morte de Kirk

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, pediu nas redes sociais para que as pessoas compartilhem publicações de estrangeiros comemorando o assassinato de Charlie Kirk para revogar os vistos deles. Um dos atingidos pela medida seria um neurocirurgião brasileiro.

O que aconteceu

Médico pernambucano fez comentário no Instagram sobre Kirk. "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", escreveu.

Landau disse que fala do brasileiro é "a mais assustadora de todo o conteúdo depravado que ele viu". "Este é um profissional autorizado, que fez o juramento de Hipócrates? [...] Eu pessoalmente orientei o chefe de Assuntos Consulares para que o visto dele seja revogado, se ele o tiver, e para impor um alerta para que ele nunca receba um", publicou ele no X.

Of all the depraved online content I've seen, this one may be the most chilling. This is a NEUROSURGEON from Brazil. He not only commends Charlie Kirk's assassin for his "impeccable aim," but then with surgical precision specifies "cervical spine." This is a licensed professional? pic.twitter.com/eOUPn4Eego -- Christopher Landau (@DeputySecState) September 13, 2025

Landau está respondendo aos posts "denunciados" com uma imagem que diz "El Quitavisas" ("O Tira-Vistos"). Número 2 do Departamento de Estado norte-americano, o diplomata considera que identificar os estrangeiros que fizeram essas publicações e alertar as autoridades consulares é "proteger o povo norte-americano".

No Brasil, Nikolas Ferreira (PL-MG) também faz ofensiva contra quem fez publicações comemorando a morte de Kirk. Além de marcar Landau em posts que ele considera ofensivos, ele tem buscado os locais de trabalho dos autores e pedido pela demissão deles.

Nikolas celebrou publicação de clínica de Recife barrando o médico que perdeu visto. A Recife Day Clinic disse, em nota, que baniu definitivamente o profissional.

Em um dos trabalhos - do médico que comemorou a morte de um pai inocente- ele acaba de ser demitido. Parabéns a Recife Day Clinic. Essas pessoas não podem cuidar de outras pessoas. pic.twitter.com/eomZZ9N5nd -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 13, 2025

Charlie Kirk morreu atingido por um tiro no pescoço num evento em uma universidade em Utah (EUA). Dois dias depois, um estudante de 22 anos foi preso e confessou o crime.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governador do estado de Utah, Spencer Cox, defenderam que o responsável receba a pena de morte. Utah é um dos 27 estados norte-americanos em que ainda há a pena capital.