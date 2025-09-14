Topo

Gestão Trump manda cancelar visto de brasileiro que celebrou morte de Kirk

Christopher Landau (à esq.) monitora posts de estrangeiros comemorando morte de Charlie Kirk - Allison Robbert/AFP e Reprodução/X
Do UOL, em São Paulo

14/09/2025 09h35

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, pediu nas redes sociais para que as pessoas compartilhem publicações de estrangeiros comemorando o assassinato de Charlie Kirk para revogar os vistos deles. Um dos atingidos pela medida seria um neurocirurgião brasileiro.

O que aconteceu

Médico pernambucano fez comentário no Instagram sobre Kirk. "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", escreveu.

Landau disse que fala do brasileiro é "a mais assustadora de todo o conteúdo depravado que ele viu". "Este é um profissional autorizado, que fez o juramento de Hipócrates? [...] Eu pessoalmente orientei o chefe de Assuntos Consulares para que o visto dele seja revogado, se ele o tiver, e para impor um alerta para que ele nunca receba um", publicou ele no X.

Landau está respondendo aos posts "denunciados" com uma imagem que diz "El Quitavisas" ("O Tira-Vistos"). Número 2 do Departamento de Estado norte-americano, o diplomata considera que identificar os estrangeiros que fizeram essas publicações e alertar as autoridades consulares é "proteger o povo norte-americano".

No Brasil, Nikolas Ferreira (PL-MG) também faz ofensiva contra quem fez publicações comemorando a morte de Kirk. Além de marcar Landau em posts que ele considera ofensivos, ele tem buscado os locais de trabalho dos autores e pedido pela demissão deles.

Nikolas celebrou publicação de clínica de Recife barrando o médico que perdeu visto. A Recife Day Clinic disse, em nota, que baniu definitivamente o profissional.

Charlie Kirk morreu atingido por um tiro no pescoço num evento em uma universidade em Utah (EUA). Dois dias depois, um estudante de 22 anos foi preso e confessou o crime.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governador do estado de Utah, Spencer Cox, defenderam que o responsável receba a pena de morte. Utah é um dos 27 estados norte-americanos em que ainda há a pena capital.

