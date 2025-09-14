Flamengo derrota Juventude para abrir vantagem na ponta do Brasileiro
Com a vitória dentro de casa o Tricolor paulista ganhou força na busca por um lugar no G4. Agora ocupa a 7ª colocação com 35 pontos, três a menos do que o Mirassol, o atual quarto colocado na classificação e que derrotou o Grêmio no último sábado (13). Já o Glorioso de General Severiano estacionou nos 35 pontos com o revés, na 6ª colocação.
Outros resultados:
Bragantino 1 x 1 Sport
Atlético-MG 1 x 1 Santos