'Fácil de instalar': campainha sem fio faz sucesso e custa menos de R$ 90

Campainha sem fio da Intelbras tem instalação simples - Maria Luiza/ Reprodução Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

14/09/2025 10h00

Se você está em busca de uma campainha nova, mas não quer sujeira e quebradeira na hora da instalação, esse modelo sem fio da Intelbras, que custa menos de R$ 90, pode ser uma opção.

Segundo a marca, a instalação é bem simples: basta plugar um módulo na entrada de casa e o outro em qualquer tomada interna. Veja a seguir os detalhes do produto, algumas opiniões de quem já comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Possui tecnologia sem fio

Tem autonomia de bateria de cinco anos

Possui módulo interno ligado diretamente na tomada

Tem design moderno e robusto feito com materiais de alta qualidade

Possui cinco níveis de volume

Possui cinco toques diferentes

Não precisa de configurações adicionais

Tem alcance de até 100 metros

É resistente à chuva

É bivolt

O que diz quem comprou

Esse modelo de campainha sem fio teve mais de mil compras no mês passada na Amazon, tem mais de 10,6 mil avaliações de compradores e recebeu nota média de 4.8 (do máximo de 5).

Campainha muito boa. Pega chuva e sol escaldante e continua intacta e funcionando super bem. Aprovadíssima pelo custo-benefício. Pedro Vitor Gomes Rodrigues

Precisei instalar uma provisória no prédio. Ela dá conta bem. O alcance dela realmente é impressionante. A onda de rádio da campainha pode facilmente atingir o terceiro andar de um prédio de 10 metros de altura mais a distância de recuo para dentro do prédio, com obstáculos e tudo mais. Ela funciona bem. Há relatos de que ela tolera distâncias maiores ainda do que essas citadas, como distância de um prédio a uma esquina. Para o meu problema, que o interfone estragou, resolveu muito bem. Vinc

Muito boa e de fácil instalação. Vem com os parafusos, mas eu coloquei com a fita 3M e deu super certo. Huandas Edson

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores ressaltam problemas com relação ao volume da campainha e a distância em que ela funciona.

A campainha é de excelente qualidade e bonita, porém na minha casa ela só funciona com uma distância máxima de 15 metros, com apenas uma barreira de vidro. Eu acredito que a conexão foi comprometida devido minha casa está abaixo do nível da rua. Weberson Monteiro Silva

Acho que poderia ter mais umas duas opções para aumentar o volume. Não toca alto o suficiente, e minha casa nem é grande. Cris

Equipamento bom, marca boa, porém o volume da campainha é muito baixo mesmo no volume máximo. Douglas

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

