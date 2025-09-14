'Fácil de instalar': campainha sem fio faz sucesso e custa menos de R$ 90

Se você está em busca de uma campainha nova, mas não quer sujeira e quebradeira na hora da instalação, esse modelo sem fio da Intelbras, que custa menos de R$ 90, pode ser uma opção.

Segundo a marca, a instalação é bem simples: basta plugar um módulo na entrada de casa e o outro em qualquer tomada interna. Veja a seguir os detalhes do produto, algumas opiniões de quem já comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Possui tecnologia sem fio

Tem autonomia de bateria de cinco anos

Possui módulo interno ligado diretamente na tomada

Tem design moderno e robusto feito com materiais de alta qualidade

Possui cinco níveis de volume

Possui cinco toques diferentes

Não precisa de configurações adicionais

Tem alcance de até 100 metros

É resistente à chuva

É bivolt

O que diz quem comprou

Esse modelo de campainha sem fio teve mais de mil compras no mês passada na Amazon, tem mais de 10,6 mil avaliações de compradores e recebeu nota média de 4.8 (do máximo de 5).

Campainha muito boa. Pega chuva e sol escaldante e continua intacta e funcionando super bem. Aprovadíssima pelo custo-benefício. Pedro Vitor Gomes Rodrigues

Precisei instalar uma provisória no prédio. Ela dá conta bem. O alcance dela realmente é impressionante. A onda de rádio da campainha pode facilmente atingir o terceiro andar de um prédio de 10 metros de altura mais a distância de recuo para dentro do prédio, com obstáculos e tudo mais. Ela funciona bem. Há relatos de que ela tolera distâncias maiores ainda do que essas citadas, como distância de um prédio a uma esquina. Para o meu problema, que o interfone estragou, resolveu muito bem. Vinc

Muito boa e de fácil instalação. Vem com os parafusos, mas eu coloquei com a fita 3M e deu super certo. Huandas Edson

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores ressaltam problemas com relação ao volume da campainha e a distância em que ela funciona.

A campainha é de excelente qualidade e bonita, porém na minha casa ela só funciona com uma distância máxima de 15 metros, com apenas uma barreira de vidro. Eu acredito que a conexão foi comprometida devido minha casa está abaixo do nível da rua. Weberson Monteiro Silva

Acho que poderia ter mais umas duas opções para aumentar o volume. Não toca alto o suficiente, e minha casa nem é grande. Cris

Equipamento bom, marca boa, porém o volume da campainha é muito baixo mesmo no volume máximo. Douglas

