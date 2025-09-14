Palestino vencedor do Oscar diz que Exército de Israel invadiu sua casa

O diretor palestino Basel Adra, premiado no Oscar deste ano com o documentário "Sem Chão", disse que integrantes do exército de Israel revistaram sua casa ontem, enquanto ele estava no hospital com seu irmão.

O que aconteceu

Colonos isralenses primeiro atacaram família de diretor, segundo relato. Basel Adra conta que colonos tentaram atropelar seu irmão com um quadriciclo, além de baterem nele e em um primo. Basel publicou um vídeo em seu perfil no Instagram com o momento do ataque. Depois, levou seu irmão para o hospital.

Forças de Israel entraram na casa enquanto diretor estava fora, conta. "O Exército de Israel invadiu minha casa, onde minha esposa e minha filha de 9 meses estavam". Adra não deu mais detalhes sobre a situação da família no momento.

Soldados pediram para revistar celular de esposa de Basel. Em relato ao jornal britânico The Guardian, o diretor afirmou que foi impedido de chegar à sua casa ao anoitecer devido à presença de tropas israelenses na estrada.

Exército afirmou que estava na região para questionar cidadãos sobre um suposto caso de pedras jogadas por palestinos contra israelenses. A declaração também foi enviada ao Guardian.

Primo de diretor afirmou que colonos trouxeram ovelhas para destruir a plantação da família. "Mais um dia de ação da limpeza étnica", publicou. Mohamad Huraini afirmou que os colonos também bateram em uma ativista estrangeira que estava com a família. "Você não está seguro se é palestino ou se nos defense. Colonos, apoiados pelo governo e pelo exército, precisam ser contidos!", publicou.

No fim de agosto, Israel aprovou mais assentamentos na região ocupada da Cisjordânia —mesmo sem reconhecimento internacional. O plano constrói um assentamento no meio da Cisjordânia, dividindo o território em dois e dificultando o reconhecimento de um Estado Palestino.

Outro diretor palestino foi preso por soldados de Israel

Meses antes, codiretor do documentário denunciou que foi espancado por soldados israelenses. Hamdan Ballal, um dos quatro codiretores de "Sem Chão", também teve sua casa na Cisjordânia cercada por colonos em março. Segundo o jornalista israelense Yuval Abraham, outro codiretor, Ballal foi espancado e levado por soldados enquanto estava em uma ambulância.

Vencedor do Oscar, "Sem Chão" traz a história da aliança entre Basel Adra e Yuval Abraham. O documentário filma as ruínas e a terra arrasada que se tornou Masafer Yatta, um conjunto de vilas palestinas localizadas na Cisjordânia ocupada por Israel.

Basel testemunha a destruição das casas e escolas locais e as desocupações violentas de sua comunidade. Ao conhecer Yuval, Basel ganha um aliado do lado inimigo, formando uma amizade de correspondências políticas e filosóficas.

Filme mostra a relação conflituosa entre Israel e Palestina, a partir do olhar de cineastas e ativistas palestino-israelenses. "Sem Chão" está disponível no Filmelier+ para streaming, e para aluguel na Apple e no Amazon Video.