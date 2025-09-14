Topo

PM, Cemig, MGS, e outros órgãos: concursos públicos ofertam 21,8 mil vagas

Concursos têm vagas em diversas áreas e em vários estados; remuneração de até R$ 37,8 mil - Getty Images
Concursos têm vagas em diversas áreas e em vários estados; remuneração de até R$ 37,8 mil Imagem: Getty Images
do UOL

Claudia Varella

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 05h30

Concursos públicos oferecem 21.817 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 2.200 vagas. Elas são oferecidas pela PM-SP (Polícia Militar de São Paulo).

O salário mais alto é de R$ 37,8 mil. O valor será pago para quem passar nos concursos do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), do TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região)/MG e do MP-ES (Ministério Público do Espírito Santo).

Há também outros concursos e processos seletivos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,56 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região)/MG - Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 2/10 / Mais informações aqui

MP-ES (Ministério Público do Espírito Santo) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

PGE-MT (Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.745,52 / Inscrições: até 19/9 / Mais informações aqui

PGE-TO (Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 36.882,86 / Inscrições: até 19/9 / Mais informações aqui

TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.289,54 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

MP-BA (Ministério Público da Bahia) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 31.975,77 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) - Vagas: 363 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.346,76 até R$ 30.187,52 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.838,60 até R$ 28.903,60 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

PGE-ES (Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 27.768,62 / Inscrições: até 3/10 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23,1 mil / Inscrições: até 1º/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) - Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Varginha (MG) - Vagas: 849 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.973,95 até R$ 19.639,94 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 18.705,85 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.850 / Inscrições: de 15/9 até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.197,92 até R$ 17.582,83 / Inscrições: até 24/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Carapicuíba (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 16.835,94 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Fundação ABC/SP - Vagas: 519 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.315,85 até R$ 15.648,49 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) - Vagas: 356 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.546,70 até R$ 15.287,06 / Inscrições: de 17/9 até 13/10 / Mais informações aqui

Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) - Vagas: 40 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.946,42 até R$ 14.232,25 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tarabai (SP) - Vagas: 19 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.578 até R$ 13.604,26 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13.581,75 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jarinu (SP) - Vagas: 31 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.106 até R$ 13.455 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) - Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Contagem (MG) - Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: de 7/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itumirim (MG) - Vagas: 112 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12.679,45 / Inscrições: de 17/11 até 17/12 / Mais informações aqui

TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.502,85 / Inscrições: de 10/11 até 9/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cariacica (ES) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.127,50 / Inscrições: de 16/9 até 17/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Bento Abade (MG) - Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: de 29/9 até 13/10 / Mais informações aqui

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.506,80 até R$ 11.547,07 / Inscrições: de 18/11 até 18/12 / Mais informações aqui

Crea-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba) - Vagas: 120 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.895,15 até R$ 11.382,08 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cajamar (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.125,02 até R$ 10.924,23 / Inscrições: de 15/9 até 17/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Recreio (MG) - Vagas: 34 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10,5 mil / Inscrições: até 17/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sorocaba (SP) - Vagas: 126 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.325,92 até R$ 10.358,43 / Inscrições: até 13/10 (edital 1) e de 18/9 (editais 2 e 3) até 27/10 (edital 2) e até 3/11 (edital 3) / Mais informações aqui

SAE-Catalão (Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão)/GO - Vagas: 919 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.906,20 até R$ 9.914,08 / Inscrições: de 22/9 até 23/10 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.929,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná) - Vagas: 35 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.924,78 até R$ 9.624,09 / Inscrições: até 2/10 / Mais informações aqui

Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco) - Vagas: 69 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.546,22 até R$ 9.585,88 / Inscrições: até 30/9 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.536,23 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

PM-CE (Polícia Militar do Ceará) - Vagas: 96 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.469,93 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Ceará - Vagas: 130 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.469,93 / Inscrições: de 15/9 até 29/9 / Mais informações aqui

DPE-SC (Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina) - Vagas: 14 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.423,72 até R$ 9.355,73 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paranapanema (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Birigui (SP) - Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.896,91 até R$ 9.277,02 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.843,63 até R$ 9.226,01 / Inscrições: até 26/9 / Mais informações aqui

Câmara de Itumbiara (GO) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.532,20 até R$ 8.977,82 / Inscrições: de 13/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Core-SP (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo) - Vagas: 800 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.263,18 até R$ 8.524,51 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Taquarituba (SP) - Vagas: 64 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.809,85 até R$ 7.669,21 / Inscrições: até 5/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Francisco Morato (SP) - Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.015,75 até R$ 7.331 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) - Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 / Mais informações aqui

Guarda Civil de Indaiatuba (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.680,58 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Poços de Caldas (MG) - Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.543,50 até R$ 6.548,85 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas: 199 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.677,87 até R$ 6.427,89 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Seedf (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.427,71 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.345,94 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

GoiásFomento (Agência de Fomento de Goiás) - Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.973,41 até R$ 6.225,66 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Canoas (RS) - Vagas: 436 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.073,01 até R$ 6.146,02 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) - Vagas: 12 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.117 / Inscrições: até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jequitaí (MG) - Vagas: 100 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.558,98 até R$ 6.075,86 / Inscrições: de 9/10 até 7/11 / Mais informações aqui

Crefito-9 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região - Mato Grosso) - Vagas: 90 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.500 até R$ 6.034 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Codajás (AM) - Vagas: 1.001 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 6.000 / Inscrições: de 18/9 até 7/10 / Mais informações aqui

CRA-SP (Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo) - Vagas: 730 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.622 até R$ 5.968 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

Câmara de Angra dos Reis (RJ) - Vagas: 23 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.633,46 até R$ 5.958,29 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lourdes (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.411,65 até R$ 5.877,33 / Inscrições: até 14/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alpinópolis (MG) - Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Saaec (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho)/SP - Vagas: 35 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,38 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Câmara de Cerquilho (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.202,84 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Crea-MT (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso) - Vagas: 254 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.417,09 até R$ 5.590,79 / Inscrições: de 16/9 até 20/10 / Mais informações aqui

IPC de Arraial do Cabo (Instituto de Previdência Cabista dos Servidores Públicos de Arraial do Cabo)/RJ - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.800 até R$ 5.570 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Beberibe (CE) - Vagas: 610 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.557,56 até R$ 5.534,83 / Inscrições: até 28/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araçariguama (SP) - Vagas (temporárias): 11 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.711,06 até R$ 5.422,11 / Inscrições: até 29/9 / Mais informações aqui

SME de Cuiabá (Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá)/MT - Vagas (temporárias): 1.985 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.818,14 até R$ 5.410,05 / Inscrições: até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) - Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: de 10/10 até 2/11 / Mais informações aqui

PM-SP (Polícia Militar de São Paulo) - Vagas: 2.200 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.055,53 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui

Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 80 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

SMS-Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu)/RJ - Vagas: 452 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.036 até R$ 5.000 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei)/MG - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.761,98 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - Vagas: 102 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,89 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 2/10 / Mais informações aqui

UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) - Vagas: 18 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 28/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 30 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 2.876,24 até R$ 4.819,49 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Guataporanga (SP) - Vagas: 16 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.522 até R$ 4.793 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Praia Grande (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.760,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

CRP-13-PB (Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - Paraíba) - Vagas: 330 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 4.750 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) - Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Bombeiros-RS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) - Vagas (temporárias): 544 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.572,96 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.542,73 / Inscrições: de 16/9 até 15/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iguatama (MG) - Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Câmara de Barra do Chapéu (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.700 até R$ 4.400 / Inscrições: até 5/10 / Mais informações aqui

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) - Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.331,91 / Inscrições: até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Uberlândia (MG) - Vagas: 172 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.605,59 até R$ 4.269,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Câmara de Piraquara (PR) - Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.904,40 até R$ 4.209,73 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rodeiro (MG) - Vagas: 188 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.718 até R$ 4.108,59 / Inscrições: de 21/10 até 20/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Artur Nogueira (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.737,08 até R$ 4.002,53 / Inscrições: até 1º/10 / Mais informações aqui

Core-SE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.229,19 até R$ 4.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) - Vagas: 301 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.619,01 / Inscrições: até 30/9 / Mais informações aqui

UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) - Vagas (temporárias): 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.678,66 até R$ 3.594,85 / Inscrições: até 21/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tefé (AM) - Vagas: 1.822 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.400 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

MGS (Minas Gerais Administração e Serviços S.A.) - Vagas: 259 / Escolaridade: fundamental, médio e técnico / Salário: de R$ 1.649,12 até R$ 2.945,13 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 178 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.209,03 até R$ 2.639,23 / Inscrições: até 29/9 / Mais informações aqui

PM-SC (Polícia Militar de Santa Catarina) - Vagas (temporárias): 484 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.448 / Inscrições: até 28/9 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do RS - Vagas (temporárias): 440 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 2.120 / Inscrições: até 25/9 / Mais informações aqui

Hospital São João Batista (HSJB) de Volta Redonda (RJ) - Vagas: 300 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: de 16/9 até 16/10 / Mais informações aqui

