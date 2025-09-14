Clóvis de Barros Filho: 'Não sei quase nada sobre quase tudo'

Há muitos assuntos sobre os quais Clóvis de Barros não entende com profundidade, afirmou o filósofo no Alt Tabet, do Canal UOL.

Qual é a grande graça da minha maneira de entender a minha profissão? É não ver nenhum problema em dizer que não sei quase nada sobre quase tudo. E não é pra fazer charminho a la Sócrates: 'Só sei que nada sei'. Não é charminho. É o que é. Eu não sei porra nenhuma de física, química, biologia, engenharia civil, odontologia, psiquiatria. E sobre as coisas que as pessoas acham que eu sei, é duvidoso. Eu explico: 'olha, resvala disso, até aqui eu posso ir, daqui pra frente, boa sorte'. Clóvis de Barros

Barros exemplificou sua postura, citando filósofos clássicos como Hegel, que defendia a ideia de que "o real é racional e o racional é real": "Eu posso dizer o que ele disse, mas eu não sei o que ele disse tem a ver com a minha vida, (...) então eu não me meto. Agora, se você pega um outro como Espinosa, aí eu gostaria de conhecer muito mais, eu vejo a presença do que ele diz na minha vida a cada segundo. Então eu me dou o direito de dar exemplos".

Ele afirma que, mesmo após décadas de estudo, reconhece as próprias limitações. "Depois de 40 anos estudando todo dia, eu tenho que ter me tocado da minha limitação".

O filósofo ainda pontua que se permite ensinar apenas o que compreende. "Eu não ensino o que eu não entendi. Como deveria, aliás, ser meio óbvio, mas não é meio óbvio. (...) Eu não consigo teatralizar o tesão por uma ideia quando eu não tenho esse tesão. Eu não tenho tesão porque justamente é uma questão de ignorância sobre o assunto."

Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

O desenvolvimento econômico do Brasil não se reflete em avanços proporcionais na educação, avalia o filósofo Clóvis de Barros Filho.

Embora o Brasil ocupe atualmente a 10ª posição econômica global, o país ainda enfrenta desigualdades profundas no acesso à educação de qualidade e à produção de conhecimento.

A décima economia do mundo não tem a décima educação do mundo, não tem a décima universidade do mundo, não tem a décima produção de conhecimento do mundo, não tem a décima produção de ciência do mundo, aqui é só soja, certo? Grana tem, então acaba ficando com uma aparência de estábulo de ouro. Clóvis de Barros Filho

Discurso de 'pátria acima de tudo' é um vazio conceitual

Para o filósofo Clóvis de Barros Filho, a ideia de pátria, frequentemente exaltada em discursos políticos, carrega um vazio conceitual.

Estando a pátria acima de tudo, nós começamos a nos perguntar o que será que essa história de pátria quer dizer? Será que a pátria é o Estado? Será que a pátria é a nação? E aí você começa a perceber que a ideia de pátria, ela tem uma presença poética muito grande, mas ela tem um certo vazio conceitual. E aí é preocupante, por quê? Porque você coloca nisso o que você quiser. Clóvis de Barros Filho

