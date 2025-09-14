Topo

Notícias

'Careca do INSS' vai prestar depoimento na CPMI na segunda-feira, diz presidente da comissão

São Paulo

14/09/2025 15h13

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai ouvir na segunda-feira, 15, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores das fraudes. A informação vem após o Supremo Tribunal Federal (STF) desobrigar a presença do 'Careca' no colegiado, e foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), em vídeo divulgado neste domingo, 14, em suas redes sociais.

"Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'careca'. "Nós estamos em contato com a defesa, que confirmou o desejo de que ele fale e exponha o posicionamento em relação a todas as suspeitas que estão sendo levantadas pela Polícia Federal e também divulgadas pela imprensa. É um passo muito importante para o esclarecimento de todo esse escândalo e crime organizado que tomou conta da previdência social em nosso País", afirmou Viana, no vídeo.

A investigação da Polícia Federal aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias.

Na sexta-feira, 12, Camilo Antunes e Maurício Camisotti, outro suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema, foram presos em uma nova fase da Operação Sem Desconto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Policial dono de fintech é preso sob suspeita de aplicar golpes financeiros

Primeira-ministra do Nepal é escolhida após votação informal no Discord

Mais de 50.000 pessoas protestam na Turquia antes de audiência crucial para principal partido de oposição

'Careca do INSS' vai prestar depoimento na CPMI na segunda-feira, diz presidente da comissão

Bolsonaro recebeu alta, mas deve seguir tratamentos, informa boletim médico

O engajado afrobeat de Sahad Sarr, o James Brown senegalês

Tribunal pede resposta de Trump em ação de Lisa Cook; prazo vence hoje

Qual é o legado deixado pelo julgamento da trama golpista?

14 pessoas são levadas a hospital após FBI incinerar metanfetamina nos EUA

Artistas homenageiam obra de Hermeto Pascoal: "alquimia sonora"

Lavagem da Madeleine celebra o Ano do Brasil na França embalada pelo Olodum e por multidão em Paris