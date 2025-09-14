Topo

Notícias

Caracas diz que EUA 'triplicou' voos de aviões espiões 'contra' Venezuela

14/09/2025 16h13

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou neste domingo (14) que os Estados Unidos triplicaram em agosto o envio de aviões espiões "contra" a Venezuela, além de posicionar navios de guerra no Caribe, o que Caracas considera uma ameaça. 

"Agora passaram de um padrão diurno para fazê-lo à noite e de madrugada e triplicaram em agosto as operações de inteligência e exploração contra a Venezuela", disse Padrino ao apresentar um balanço de um treinamento militar no sábado para ensinar civis a disparar.

mbj/atm/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

Caracas diz que EUA 'triplicou' voos de aviões espiões 'contra' Venezuela

Suposto assassino de Charlie Kirk vivia com parceira trans

Vídeos virais com provocações a animais selvagens preocupam Austrália

Um novo Barrichello estreia na F3 sonhando com a Fórmula 1

Após procedimento médico, Bolsonaro chega a condomínio, onde cumpre prisão domiciliar

Líderes árabes e islâmicos se reúnem em Doha após ofensiva de Israel

Operações anti-imigração assustam funcionários e clientes de restaurantes no Texas

City bate United em clássico na estreia de Donnarumma; Liverpool mantém liderança

Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal

Homem é preso ao entrar no Brasil pela Guiana com ouro avaliado em R$ 1 mi