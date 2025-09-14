Caracas diz que EUA 'triplicou' voos de aviões espiões 'contra' Venezuela

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou neste domingo (14) que os Estados Unidos triplicaram em agosto o envio de aviões espiões "contra" a Venezuela, além de posicionar navios de guerra no Caribe, o que Caracas considera uma ameaça.

"Agora passaram de um padrão diurno para fazê-lo à noite e de madrugada e triplicaram em agosto as operações de inteligência e exploração contra a Venezuela", disse Padrino ao apresentar um balanço de um treinamento militar no sábado para ensinar civis a disparar.

