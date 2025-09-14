Topo

Notícias

Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

14/09/2025 11h35

Notícias relacionadas:

O brasileiro, de 34 anos de idade, agora tem três medalhas em Mundiais: a prata dos 35 km conquistada neste sábado e dois bronzes, conquistados nos 20 km em Budapeste-2023 e em Londres-2017.

"A gente sabe o quanto é difícil chegar, e o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Depois de uma prata olímpica, como manter? Em 2022, em 2023 e em 2024 eu ganhei medalhas. E hoje, além de ser uma medalha inédita, foi em uma prova inédita", declarou Caio Bonfim em entrevista ao SporTV após a prova.

Caio ainda disputa a prova dos 20 km no Mundial disputado no Japão, a partir das 21h50 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19). O brasileiros Matheus Corrêa e Max Batista também estarão na prova.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Catar pede fim da política de 'dois pesos e duas medidas' e exige sanções a Israel

Papa Leão XIV completa 70 anos e manda mensagem aos fiéis

Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria

Carlos Bolsonaro critica escolta armada para pai em hospital: 'Humilhação'

Município de Sales de Oliveira elege prefeito neste domingo

Arte é resistência e esperança, diz poeta haitiano Jean D'Amérique

Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo

'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

De teorias da conspiração a ameaças terroristas: o que é o movimento dos "cidadãos soberanos"?

Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é 'inaceitável', diz UE

Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Macau