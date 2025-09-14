Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal
Entre os artistas que homenagearam Hermeto, Caetano Veloso gravou um vídeo em sua conta do Instagram. No registro, lembrou de músicas dedicadas ao mestre e falou sobre sua convivência com ele:
"Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Eu o conheci e botei o nome dele em duas canções minhas, pelo menos, e tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical dele", afirmou Caetano, em tom respeitoso.
A cantora Zélia Duncan chamou Hermeto de "mestre absoluto" e o definiu como "o filho preferido da deusa música", em clara reverência à sua genialidade intuitiva e inventiva.
Já a pianista e compositora Leila Pinheiro lembrou da música Chá de Panela, uma parceria com Aldir Blanc que homenageia Hermeto:
"Essa canção é uma reverência à genialidade de Hermeto, que sempre nos mostrou como fazer da música uma extensão do próprio espírito."