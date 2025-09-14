Topo

Notícias

Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal

14/09/2025 15h43

Entre os artistas que homenagearam Hermeto, Caetano Veloso gravou um vídeo em sua conta do Instagram. No registro, lembrou de músicas dedicadas ao mestre e falou sobre sua convivência com ele:

"Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Eu o conheci e botei o nome dele em duas canções minhas, pelo menos, e tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical dele", afirmou Caetano, em tom respeitoso.

A cantora Zélia Duncan chamou Hermeto de "mestre absoluto" e o definiu como "o filho preferido da deusa música", em clara reverência à sua genialidade intuitiva e inventiva.

Já a pianista e compositora Leila Pinheiro lembrou da música Chá de Panela, uma parceria com Aldir Blanc que homenageia Hermeto:

"Essa canção é uma reverência à genialidade de Hermeto, que sempre nos mostrou como fazer da música uma extensão do próprio espírito."

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

Caracas diz que EUA 'triplicou' voos de aviões espiões 'contra' Venezuela

Israel afirma que Sánchez é 'vergonha para a Espanha' após Volta ser suspensa devido a protestos

Suposto assassino de Charlie Kirk vivia com parceira trans

Vídeos virais com provocações a animais selvagens preocupam Austrália

Um novo Barrichello estreia na F3 sonhando com a Fórmula 1

Após procedimento médico, Bolsonaro chega a condomínio, onde cumpre prisão domiciliar

Líderes árabes e islâmicos se reúnem em Doha após ofensiva de Israel

Operações anti-imigração assustam funcionários e clientes de restaurantes no Texas

City bate United em clássico na estreia de Donnarumma; Liverpool mantém liderança

Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal