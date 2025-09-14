Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal

14/09/2025 15h43

Entre os artistas que homenagearam Hermeto, Caetano Veloso gravou um vídeo em sua conta do Instagram. No registro, lembrou de músicas dedicadas ao mestre e falou sobre sua convivência com ele:

"Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Eu o conheci e botei o nome dele em duas canções minhas, pelo menos, e tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical dele", afirmou Caetano, em tom respeitoso.

A cantora Zélia Duncan chamou Hermeto de "mestre absoluto" e o definiu como "o filho preferido da deusa música", em clara reverência à sua genialidade intuitiva e inventiva.

Já a pianista e compositora Leila Pinheiro lembrou da música Chá de Panela, uma parceria com Aldir Blanc que homenageia Hermeto: