Topo

Notícias

Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China

14/09/2025 14h10

? Vôlei Brasil (@volei) September 14, 2025

Notícias relacionadas:

O principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho foi o ponteiro Arthur Bento, que somou o total de 17 pontos (15 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

A seleção brasileira está no Grupo H da competição, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Bolsonaro recebeu alta, mas deve seguir tratamentos, informa boletim médico

O engajado afrobeat de Sahad Sarr, o James Brown senegalês

Tribunal pede resposta de Trump em ação de Lisa Cook; prazo vence hoje

Qual é o legado deixado pelo julgamento da trama golpista?

14 pessoas são levadas a hospital após FBI incinerar metanfetamina nos EUA

Artistas homenageiam obra de Hermeto Pascoal: "alquimia sonora"

Lavagem da Madeleine celebra o Ano do Brasil na França embalada pelo Olodum e por multidão em Paris

Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China

Após procedimento sem complicações, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

Deputado Hélio Lopes (PL-RJ): espero que anistia seja pautada ainda nesta semana