Bolsonaro deixa hospital após procedimento e volta a prisão domiciliar

Jair Bolsonaro (PL) deixou hoje a prisão domiciliar pela primeira vez desde que foi condenado pela trama golpista para retirar manchas na pele em um hospital de Brasília. O médico dele, Cláudio Birolini, falou que o procedimento aconteceu sem intercorrências, e o ex-presidente entrou no carro, sob forte escolta, para voltar para casa.

O que aconteceu

Bolsonaro não falou. Enquanto Birolini falava à imprensa, o ex-presidente assistiu parado, de braços cruzados. Acompanhado do filho, o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan, o ex-presidente apenas olhou os apoiadores que aguardaram na porta do hospital e sorriu discretamente.

Birolini falou que retirou oito lesões da pele de Bolsonaro, e que as amostras foram encaminhadas para biópsia. Segundo o médico, o ex-presidente está com "um pouco de anemia por ter se alimentado um pouco mal nesses últimos dias", mas que o procedimento correu dentro do previsto. O médico disse que também foram feitos alguns exames para avaliar o estado geral de saúde dele.

Bolsonaro chegou ao hospital DF Star, em Brasília, às 8h (horário de Brasília) sob forte escolta. Agentes das polícias Federal, Militar, Penal e de Operações Especiais acompanharam-no até o hospital e na volta à casa dele, em um condomínio no bairro Jardim Botânico.

Apoiadores o esperaram na porta do hospital. Cerca de trinta pessoas, principalmente mulheres vestidas de verde e amarelo, leram passagens da Bíblia e pediram anistia ao ex-presidente.

Apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro na frente do hospital DF Star, em Brasília Imagem: Carolina Nogueira - 14.set.2025/UOL

Prisão de Bolsonaro

É a segunda saída de Bolsonaro da prisão domiciliar e a primeira desde a condenação. O ex-presidente está preso na casa dele desde 4 de agosto. No dia 16 daquele mês, Bolsonaro saiu para passar por exames que diagnosticaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.

Toda movimentação deve ser autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, relator dos casos que envolvem Bolsonaro. O ex-presidente só pode receber visitas da família e dos advogados sem precisar pedir licença à Justiça.

No final de agosto, Moraes endureceu a prisão domiciliar de Bolsonaro, por acreditar que havia risco de fuga. O ministro acatou representação da PF e manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontaram a necessidade de manter agentes de prontidão em tempo integral para monitorar o ex-presidente. Desde então, todos os carros que saem da casa do ex-presidente também precisam ser vistoriados, o que a esposa de Bolsonaro, Michelle, tem criticado.

Ex-presidente Jair Bolsonaro chega no Hospital DF Star para procedimento médico Imagem: Adriano Machado/REUTERS

Na quinta, Bolsonaro e mais sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Ele e Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto foram condenados a penas que vão de 2 a 27 anos de prisão.

Decisão sobre prisão definitiva de Bolsonaro acontece só depois que acabarem as possibilidades de recurso. A defesa de Bolsonaro já indicou que vai recorrer, embora a probabilidade de mudança na sentença seja baixa. Quando o caso transitar em julgado, Moraes vai decidir onde o ex-presidente vai cumprir a pena. Há três possibilidades: uma sala especial na PF, a prisão militar ou o presídio comum. Ele também pode manter Bolsonaro na prisão domiciliar, já que o ex-presidente tem mais de 70 anos e saúde frágil.

Em agosto, Bolsonaro foi preso preventivamente em regime domiciliar por violar medidas cautelares. Antes, o STF havia determinado que ele não podia usar as redes sociais próprias ou por meio de terceiros durante a investigação. Moraes entendeu que o ex-presidente violou a ordem ao falar a apoiadores por celular durante manifestações.