Autorizado por Moraes, Bolsonaro passa hoje por procedimento médico

14/09/2025 05h30

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixa hoje a casa onde cumpre prisão domiciliar desde agosto para passar por um procedimento médico no no Hospital DF Star, em Brasília. O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a saída. A previsão é de alta no mesmo dia.

O que aconteceu

Ex-presidente vai retirar lesões na pele. No pedido da defesa, os advogados anexaram laudo assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini, que recomendou um procedimento dermatológico de retirada de "pequenas manchas marrons regulares" da pele de Bolsonaro. O material passará por biópsia para detectar se é benigno ou maligno.

Bolsonaro terá que apresentar atestado atestado médico em até 48 horas. O ministro determinou que a ida ao hospital fosse comunicada previamente à Polícia Federal e condicionou a medida à apresentação de relatório. Ele também reforçou que veículos que entram e saem da casa de Bolsonaro, em Brasília, continuam sujeitos a revista.

É a segunda saída do ex-presidente desde a prisão domiciliar decretada pelo STF, a primeira desde sua condenação. No mês passado, Bolsonaro deixou a residência para exames que diagnosticaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.

Decisão de Moraes veio durante o julgamento da Primeira Turma do STF, que analisou denúncia contra Bolsonaro e mais sete aliados. Eles foram condenados por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa e outros crimes. A pena anunciada ao ex-presidente foi de 27 anos e três meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

