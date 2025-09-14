Ataque de Israel no Catar ameaça esforços para normalizar laços, diz rascunho de resolução da cúpula árabe-islâmica

DOHA (Reuters) - O ataque de Israel ao Catar na semana passada e suas outras ações ameaçam os esforços para normalizar os laços com as nações árabes, segundo um rascunho de resolução atualizado da cúpula árabe-islâmica.

"Reafirmar que o brutal ataque israelense ao Catar e a continuação dos atos hostis de Israel, incluindo genocídio, limpeza étnica, fome, cerco e atividades colonizadoras e políticas de expansão, ameaçam as perspectivas de paz e coexistência na região e ameaçam tudo o que foi alcançado no caminho da normalização dos laços com Israel, incluindo os acordos atuais e futuros", disse o rascunho da resolução visto pela Reuters.

(Por Andrew Mills)