Topo

Notícias

Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

14/09/2025 16h11

O ex-presidente Jair Bolsonaro retirou, na manhã deste domingo (14), oito lesões cutâneas localizadas no tronco e no braço direito. Os procedimentos foram feitos no Hospital DF Star, em Brasília, onde ele também realilzou por exames laboratoriais e de imagem.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto no bairro Jardim Botânico, em Brasília. A ida para o hospital foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Notícias relacionadas:

Segundo nota do hospital o procedimento foi realizado sob anestesia local e sedação, e "transcorreu sem intercorrências". 

O boletim relata ainda que Jair Bolsonaro recebeu diagnóstico de anemia por deficiência de ferro no sangue e, para correção do quadro, recebeu reposição de ferro por via endovenosa.

Adicionalmente, outro exame de imagem mostrou que o ex-presidente tem marcas de uma infecção pulmonar recente. "A tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração."

Jair Bolsonaro deixou a unidade hospitalar às 14 horas deste domingo, acompanhado do filho e vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e seguiu, sob escolta da polícia penal, para sua residência. 

Próximos passos

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro deve seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.

Em breve, segue a nota, deve ser emitido o laudo por um médico patologista após a análise microscópica das amostras de tecido da pele (biópsia), para definição de tratamento, se necessário.

"Nos próximos dias, será disponibilizado o resultado anatomopatológico das lesões da pele para definição diagnóstica e avaliação de necessidade de complementação terapêutica."

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é campeã do SP Open

Protestos pró-Palestina que levaram à suspensão da Volta da Espanha tinham mais de 100 mil pessoas

Suspensão da última etapa da Volta da Espanha provoca batalha política

Romênia alerta que intrusão de drone russo representa 'novo desafio' à segurança

Ucrânia ataca importante refinaria russa com drones

Cultura afro-brasileira é celebrada em Paris com Lavagem de Madeleine

Sai lista de cursos superiores semipresenciais autorizados pelo MEC

Defesa Civil prevê semana crítica para queimadas em São Paulo

PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

Caracas diz que EUA 'triplicou' voos de aviões espiões 'contra' Venezuela

Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar