Após procedimento médico, Bolsonaro chega a condomínio, onde cumpre prisão domiciliar

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro chegou no meio do período da tarde deste domingo, 14, ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. Ele passou a manhã no hospital DF Star, na Asa Sul.

Bolsonaro realizou a remoção de lesões dermatológicas e recebeu reposição de ferro por via endovenosa.

Segundo o boletim, exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

Ele deixou à unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores. Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente".

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi escoltado por policiais penais do Distrito Federal.

Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e o procedimento estava agendado para as 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.