Fala, meu caro amigo!
Eu sou Felipe Carvalho, o Caçador de Carros, especialista em procura e avaliação de carros usados.
Eu estou aqui testando este Honda HR-V e reparei que o SUV adota maçanetas traseiras embutidas na coluna traseira.
A solução dá ao modelo a aparência de ter apenas duas portas e ser mais esportivo e caro.
Essa estratégia inspira a lista a seguir de cinco itens automotivos que parecem algo, mas não são. No vídeo desta semana, listo cinco exemplos.
1 - Simulação de 4 portas
No HR-V, as maçanetas traseiras ficam na coluna, criando a impressão de carro de duas portas. Nissan Pathfinder dos anos 1990, Alfa Romeo 156 e Peugeot 206/207 SW também usaram a solução.
2 - Calota que imita roda de liga leve
Presentes em modelos de entrada, como o Renault Kardian, têm acabamento pintado e formato que esconde a roda de ferro por trás.
3 - Farol de neblina que é DRL
No Chevrolet Onix anterior à linha 2026, há versões nas quais a iluminação na base do para-choque parece farol de neblina, mas funciona apenas como luz diurna obrigatória.
4 - Rack de teto não funcional
Citroën C3 Aircross e Renault Kwid Outsider trazem racks apenas estéticos, sem capacidade de carga.
5 - Teto preto que imita panorâmico
Em versões como o Fiat Argo Trekking, o teto pintado de preto simula a presença de teto solar panorâmico, mas não há o equipamento.