Antes dos 35: quem são os franceses que viraram bilionários de IA

Arthur Mensch, Timothée Lacroix e Guillaume Lample, fundadores da Mistral AI, entraram para a lista da Bloomberg como os primeiros bilionários de inteligência artificial da França, todos com menos de 35 anos.

Quem são

Arthur Mensch, 31 anos, é CEO da Mistral AI. De acordo com seu perfil no LinkedIn, é formado em ciências da computação pela Escola Polytechnique, fez doutorado em machine learning (aprendizado de máquina, em tradução livre) e trabalhou no Google DeepMind antes de empreender.

Timothée Lacroix, 32, é o CTO. Ex-Meta, também estudou ciências da computação na Escola Normale Supérieure e liderou pesquisas em grandes modelos de linguagem.

Guillaume Lample, 34, é cientista-chefe. Foi pesquisador de destaque no Facebook AI Research, especializado em processamento de linguagem natural e pós-graduado em inteligência artificial pela Universidade Carnegie Mellon.

A Mistral AI e a fortuna bilionária

Logo do app da Mistral AI ao centro, dividindo espaço com ChatGPT, da OpenAI (à esq.) e a inteligência artificial chinesa DeepSeek (à dir.) Imagem: Kenneth Cheung/Getty Images

Mistral AI foi fundada em Paris, em 2023. A empresa ganhou notoriedade ao apostar em modelos de inteligência artificial de código aberto, posicionando-se como alternativa europeia ao domínio de companhias como OpenAI e Google, informou a RFI.

Cada fundador acumula uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão. Os três foram incluídos em setembro de 2025 no ranking de bilionários da Bloomberg.

Startup teve crescimento meteórico. Em 2024, já era avaliada em US$ 5,7 bilhões. No ano seguinte, após captar 1,7 bilhão de euros em uma rodada liderada pela ASML, atingiu valor de mercado de 11,7 bilhões de euros, segundo a Bloomberg.

Apple e Mistral AI

Apple chegou a avaliar a compra da Mistral AI. Segundo o Le Monde, a gigante americana sondou os fundadores em 2024, quando a startup ainda estava em fase inicial de expansão. A empresa buscava fortalecer sua presença no mercado de inteligência artificial generativa, onde concorrentes como Google, Microsoft e OpenAI já avançavam.

Sócios recusaram abrir mão da independência da companhia. Considerada estratégica pelo governo francês e por autoridades europeias, o episódio reforçou a imagem da Mistral como símbolo da soberania digital da Europa e marcou o início de uma disputa geopolítica pelo controle da tecnologia.