Topo

Notícias

Americano é encontrado morto em resort na República Dominicana

14/09/2025 18h21

Um cidadão americano foi assassinado em um complexo turístico na República Dominicana, informou neste domingo (14) a polícia, que busca uma mulher suspeita do crime.

O incidente ocorreu no sábado em um apartamento de um resort localizado no município de Sosúa, uma localidade com praias cristalinas a cerca de três horas por terra da capital Santo Domingo.

Jon Eric Xanthos, de 63 anos, morreu "em consequência de múltiplos ferimentos de arma branca", detalha um relatório do Instituto Nacional de Ciências Forenses (Inacif).

A principal suspeita é uma mulher de nacionalidade haitiana, que horas antes do crime discutiu com a vítima e fugiu do local, disseram testemunhas à polícia.

Na cena do crime foi recolhida uma faca com vestígios de sangue.

Xanthos visitava frequentemente a ilha e ficava por longos períodos, segundo a imprensa local.

O turismo é uma atividade vital para a República Dominicana, que em 2024 recebeu cerca de 11 milhões de visitantes.

str-mbj/atm/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Ato pró-palestinos interrompe Volta da Espanha em Madri

Barcelona atropela Valencia (6-0) e sobe para vice-liderança do Espanhol

Americano é encontrado morto em resort na República Dominicana

Trump responde à Justiça e insiste em demitir Lisa Cook, diretora do Fed

Debate sobre o perfil do suposto assassino de Charlie Kirk se itensifica nos EUA

Gaza: mais de 40 pessoas morreram neste domingo vítimas de bombardeios

Brasil agradece Argentina por identificar pianista vítima da ditadura

Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é campeã do SP Open

Protestos pró-Palestina que levaram à suspensão da Volta da Espanha tinham mais de 100 mil pessoas

Suspensão da última etapa da Volta da Espanha provoca batalha política

Romênia alerta que intrusão de drone russo representa 'novo desafio' à segurança