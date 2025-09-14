Para defender nosso território, a gente vira onça, diz Alessandra Korap

Alessandra Korap Munduruku, ativista indígena que conquistou reconhecimento internacional por sua luta contra o garimpo ilegal e os grandes empreendimentos na Amazônia, mal tem parado em casa em 2025. Entre viagens, palestras e ocupações, ela falou com Ecoa sobre sua luta no ano em que o país recebe a COP30.

Só no primeiro semestre, Alessandra liderou ocupações em repartição estadual e rodovia federal, reuniu-se com o ministro no STF, falou em Nova York, no Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, e no TEDx Amazônia, em Belém, rodou a Europa denunciando os ataques contra seu povo

Eu falo para os caciques: se for para defender o território, a minha casa, vou para qualquer lugar. Eu achava que, depois do Bolsonaro, ia ter sossego para estudar, cuidar dos meus filhos, do território, plantar, cuidar das minhas plantações, mas eu já percebi que não tem como. Nesse ano de 2025, eu imaginava que a gente ainda ia ter luta, mas não imaginava que seria uma atrás da outra. Primeiro foi a ocupação da Seduc [Secretaria de Educação do Pará], passamos um mês lá. Depois que conseguimos derrubar essa lei [lei estadual 10.820/2024 que, de acordo com os indígenas, colocava em risco o acesso à educação em áreas remotas], eu vim para o território, onde fizemos várias reuniões com lideranças. Temos as associações, temos que trabalhar não só pela luta, mas também para trazer recursos, tratar da questão da agroecologia, perfuração de poços, levar água para as aldeias, levar a criação para ter abelha, tirar remédio da floresta, trazer para as mulheres para produzir pomada, curar pessoas doentes.

Aí voltamos para Santarém e ocupamos a BR por 14 dias, depois mais três dias viajando e cinco dias em Brasília. Aí eu fui para São Paulo para falar num teatro sobre o problema do mercúrio, voltei para Santarém, fiz só uma troca de mala e viajei para a ONU, para falar sobre a violência contra os povos indígenas. Pelo que eu percebo, a ONU é muito calada e muitas vezes também não querem nos ouvir. Os povos indígenas estão morrendo, e você tem direito a falar dois minutos, vai dizer o quê? Eu disse que a ONU precisa ouvir mais, por isso que não resolve os problemas, e que tem que se juntar a nós para fazer pressão sobre o Estado, cobrar as melhorias. Aí falamos tudo isso, falamos sobre mercúrio, voltei para o Brasil, de novo São Paulo, depois fui para o território, fiz várias reuniões e viajei para a Europa.

Ficamos lá 10 dias, fomos ao Reino Unido, Bélgica, Suíça, falamos com a União Europeia por conta dos acordos com o Mercosul. Eles estão interessados nesses acordos, dizendo que vão aprovar, enquanto os povos indígenas estão sofrendo com ataques, não tem demarcação das terras, o Congresso está derrubando as demarcações. Somos contra esses acordos porque sabemos que quem vai sofrer com todo o impacto é a gente, e tudo isso só para mandar carne para os europeus, enquanto a gente está querendo pelo menos ter água potável, ter comida saudável, pelo menos ter os peixes saudáveis.

Ela avalia que o governo Lula gerou acomodação e enfraqueceu a mobilização social.

Sei que quatro anos não resolvem nem a metade dos problemas que o Brasil tem e que, se fosse outro bolsonarista, a gente estaria bem pior. A gente sabe disso. Só que, quando tem um adversário lá, parece que cria mais força pra todo mundo, todo mundo te abraça, negros, quilombolas, favela, causa do meio ambiente, universidade, cidades, município. Já neste governo, com todas as promessas de melhoria na campanha, principalmente de demarcação, a gente teve que dar apoio, a gente acreditou. Só que, com o Lula, aquele senhorzinho que a qualquer momento pode se aposentar, parece que todo mundo se acomodou. Não é aquela luta tão forte como no passado. Além disso, hoje tem emprego.

Alessandra compara o emprego ao "espelho" que ilude e prende as pessoas ao sistema, silenciando lutas.

Lembra quando o Pedro Álvares Cabral chegou, o que os livros falam? Eles trouxeram as roupas, mostraram os espelhos, e os indígenas pegavam o espelho, se olhavam e achavam bonito aquilo, por causa do reflexo. Enquanto isso, o povo que chegou de Portugal e de outros países estava matando, estuprando, tomando a terra, e os líderes daqui se olhando. Hoje o emprego é o espelho. O emprego te olha e você esquece de onde veio, e isso acaba amarrando todo mundo, amarrou os quilombolas, os indígenas, as pessoas do MST. Cadê o povo que estava na luta três anos atrás? Cadê aquele povo que estava firme para sair para Brasília, fazer a grande marcha e ocupar para derrubar essas leis? Hoje eu não vejo quem vai derrubar as leis.

Ela critica a lentidão nas demarcações das terras indígenas, a precariedade da saúde e a ausência de segurança alimentar, além de leis que ameaçam os povos indígenas. Para ela, sua comunidade quer plantar e produzir, mas enfrenta burocracia e falta de apoio, assumindo tarefas que deveriam ser do Estado.

No nosso caso, conseguimos a demarcação, fizeram a desintrusão, mas não é o suficiente, os garimpeiros estão voltando. Trouxeram saúde? Não, a saúde é precária, o povo está morrendo. Trouxeram segurança alimentar? Não tem segurança alimentar. E as leis como o Marco Temporal, a liberação de mineração em terras indígenas, tudo isso vai nos afetar. Cadê nossos parentes que estavam nessa luta? Eu percebi que, quando você tem emprego, você tem que estar no sistema, e o sistema te amarra, te cansa e às vezes quer te silenciar. Eu não consigo ficar calada, todo mundo sabe.

A gente não quer migalha, não quer só cesta básica, queremos plantar. Mas pra plantar, precisamos de ferramenta, de facão e foice, de forno pra fazer farinha, de ferramenta para ralar a mandioca. Precisamos plantar para levar para a cidade para vender, mas para isso precisamos de apoio, e a gente não tem esse apoio, porque o sistema é muito burocrático. Só agora conseguimos duas emendas, e a gente está resolvendo nossos problemas aos poucos. Estamos fazendo o trabalho do governo.

Protagonista do documentário recém-lançado "Amazônia, a Nova Minamata?", dirigido por Jorge Bodanzky, Alessandra alerta que a contaminação do garimpo continuará afetando seu povo por décadas, apontando a presença do mercúrio no leite materno e problemas persistentes como saúde precária e a insegurança alimentar.

O garimpo continua e, mesmo que parasse hoje, as pessoas estão doentes com o mercúrio. O mercúrio ainda vai ficar ali uns 100 anos. Na Amazônia, na região do Tapajós, a gente sabe que o povo está doente, que as mulheres estão com o útero doente, que o leite materno está contaminado com o mercúrio, que as mulheres estão amamentando seus filhos com o mercúrio, e que o mercúrio afeta a cabeça. A gente também sabe que o garimpo suja muito a água. Quando vou viajar e bebo uma água limpa, eu só lembro dos meus parentes carregando no balde pra beber aquela água toda suja de lama.

A gente fica atrás de parceiros para nos ajudar. O problema do Médio Tapajós, onde eu vivo, é a falta de demarcação das terras indígenas. A gente continua lidando com várias pressões para sair do território. Precisamos das demarcações, se não daqui a 10, 20 anos não vamos ter terra para morar, e vão começar a dizer que nós é que estamos invadindo. Por isso é que vamos aonde for para falar da importância do território.

Ela, que já desafiou mineradoras, madeireiras, garimpeiros, governos e até ministro do STF, não teme o tamanho dos adversários.

Nós é que somos gigantes. Nós temos rio, temos floresta, temos o território, temos o povo, temos cultura. Nós é que somos gigantes, e eles é que têm que sair para não chegar perto da gente. Quando é para defender nosso território, a gente vira gigante, vira onça, não vou falar leão porque aqui não tem leão. Nós viramos uma onça preta para defender nosso território.

Alessandra Korap Munduruku, defensora do Território Indígena Sawré Muybu, no Pará Imagem: Goldman Environmental Prize/Divulgação

O povo Munduruku povo coleciona vitórias impressionantes, como a suspensão da construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, a interrupção de vários projetos pela mineradora Anglo Gold e a demarcação da Terra Indígena Sawré Muybu. A estratégia deles se baseia sobretudo em informação e formação. Para ela, sem compreender leis, papéis de governos e associações, ninguém sabe por que luta.

Uma coisa muito importante é que o povo precisa ter informação. Sem informação, o povo não sabe por que está lutando. Tem que saber o que é projeto de lei, quais os políticos que estão a nosso favor ou contra, qual é o papel do município, do estado, do governo federal, de uma associação, todo mundo tem que saber isso. E também precisa ouvir as lideranças do território, não só quem está à frente, mas as lideranças mulheres, crianças, caciques, guerreiros, guerreiras, enfermeiros, professores e os pajés, que tem a sabedoria também de consultar a floresta, os animais.

São estratégias de informação e formação. Não podemos levar nosso povo pra lutar sem eles terem conhecimento do território. Eu sempre falo para os nossos parentes que moram em Brasília, em Belém ou em outro lugar: "Você tem conhecimento, volte para o território e compartilhe esse conhecimento". Nós temos obrigação de voltar e levar esse conhecimento. Quando eu vou para o meu território, eu falo de tudo. Não posso deixar que só eu entenda as coisas porque saí, o povo que está lá também precisa entender, entender quais são seus direitos, seu papel e o que está acontecendo com o território. Eu também tenho dúvidas e, quando volto para o território, converso com os mais velhos, eles vão me orientando.

Com uma jornada de grandes conquistas e reconhecimento internacional, ela fala sobre como é ser um exemplo não só para o seu povo.

No começo, a luta não foi fácil. O pessoal dizia que eu era barraqueira, que eu era muito brava. Minhas tias não deixavam que minhas primas andassem comigo, achavam que eu era mau exemplo. Diziam que a Apib [Articulação dos Povos Indígenas do Brasil] nunca ia me querer no espaço com eles, porque lá as pessoas são muito calmas para falar. Mas eu não ligava para isso, ia para a briga. Quando eu ia pra aldeia, ficava tratando o peixe e conversando com as meninas numa roda, algumas diziam que queriam ser iguais a mim. Eu perguntava por que, e elas respondiam que eu deixava meu marido em casa e ia viajar, ia brigar, voltava e trazia algo, e que também queriam ser assim. Eu ainda ficava pensando se estava dando um mau exemplo para as meninas, para as mulheres.

Quando eu comecei a ganhar prêmio, chamei todo mundo para receber, porque o prêmio não era só meu, era da luta coletiva. Aí minhas tias e tios passaram a me dar parabéns, dizendo que eu era um orgulho para eles. Diziam que sempre me acharam barraqueira - nosso povo é muito verdadeiro [risos] - mas que agora sabiam que eu não era barraqueira, que a Alessandra era uma lutadora, uma defensora. Hoje tem muitas meninas que trabalham comigo, que andam comigo e me ligam, e eu falo com elas: "você nunca pegue algo dos outros, você tem que falar o que sente no seu coração". Quando me comparam com o Chico Mendes, com a Dorothy [Stang] ou qualquer outra pessoa, eu digo: "Por que eu não posso ser eu, a Alessandra?". Sempre questionei isso, e hoje eu sou eu. Se a pessoa quer se inspirar em mim, tudo bem, mas eu sempre digo que ela tem a própria luta, que cada um tem sua luta.

Alessandra já foi ameaçada de morte e teve a casa invadida. Mas ela afirma que não vai se calar: se for morta, pelo menos terá tentado, e as sementes da resistência continuarão a germinar.