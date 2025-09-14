Adriana Calcanhotto canta Lupicínio Rodrigues no Samba na Gamboa

Na semana em que se recorda o aniversário do saudoso compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, que nasceu em Porto Alegre no dia 16 de setembro de 1914, o Samba na Gamboa, da TV Brasil, homenageia o ícone célebre pelas canções de "dor de cotovelo" na edição inédita deste domingo (14), às 13h. O bamba faleceu aos 59 anos, em agosto de 1974.

Para interpretar o repertório de clássicos no programa, a apresentadora Teresa Cristina recebe a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, conterrânea do astro, que fez um álbum só com músicas de Lupicínio Rodrigues.

A diva canta diversos sucessos da carreira do consagrado artista como Se Acaso Você Chegasse, Nunca, Nervos de Aço, Felicidade, Loucura e Foi Assim, entre outras composições do homenageado.

A convidada fala sobre a importância de Lupicínio Rodrigues e sua relação com as obras dele, além de discutir o conteúdo dessas canções.

"Ele cantou e compôs situações de amor que não são propriamente o que se esperava na época. Não eram palavras poéticas. Não se fazia poesia com aquelas situações", reflete Adriana Calcanhotto sobre temas como orgulho ferido, traição e infelicidade.

Lupicínio Rodrigues abordou o sofrimento enamorado e a melancolia que está presente nas grandes paixões. O artista foi um dos símbolos do samba-canção e deixou uma obra que até hoje é cantada com os corações aos pulos ao embalar questões variadas sobre as desventuras do amor.

Com melodias emocionantes e construções de versos singulares, o músico cativou fãs com canções repletas de sentimento. Em suas músicas, o gaúcho combinou letras surpreendentes e narrativas nada óbvias sobre as mais diversas possibilidades que envolvem as desilusões amorosas.

Programa

Produção original da TV Brasil, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado em tempo real no YouTube da emissora pública e no app TV Brasil Play.

Com janela alternativa na TV aos sábados, às 23h, o programa também é transmitido na Rádio Nacional, aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro.

A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção.

A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia.

Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.