Topo

Notícias

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

14/09/2025 08h49

Pelo menos 15 pessoas morreram no sábado (13) em um acidente que envolveu três veículos em uma rodovia que liga as cidades de Mérida e Campeche, no sudeste do México, informaram as autoridades locais.

O incidente ocorreu quando um caminhão de carga tombou, atingindo um veículo e uma caminhonete que transportava trabalhadores de uma construção, informou a Secretaria de Segurança de Yucatán em suas redes sociais. 

"No local foram confirmadas 15 pessoas falecidas" e duas feridas, detalhou o relatório, especificando que entre os mortos estava o motorista do caminhão. 

Após a colisão, a caminhonete, que funcionava como transporte coletivo, pegou fogo e ficou atravessada na estrada, como visto em imagens da imprensa local. 

Este é o terceiro acidente rodoviário com vários mortos registrado no México em menos de uma semana.

Na última quarta-feira, um caminhão carregado com quase 50.000 litros de gás explodiu em um cruzamento movimentado, desencadeando uma enorme chama que, até este sábado, deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de pessoas com queimaduras graves.

sem/cjc/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa

Hoje é Dia: nascimento de Ismael Silva e B. B. King são destaques

Em primeiro discurso, nova primeira-ministra do Nepal promete reformas após protestos

Forças de paz da ONU poderiam garantir cessar-fogo na Ucrânia?

Clóvis de Barros Filho: 'Não sei quase nada sobre quase tudo'

Após condenar Bolsonaro, STF julgará 23 réus de 3 núcleos da trama golpista

Kotscho: Cármen Lúcia faz barba e cabelo no voto de Luiz Fux

'Pacificação' vira lema da direita em busca do apoio bolsonarista