14 pessoas são levadas a hospital após FBI incinerar metanfetamina nos EUA

Abrigo de animais Yellowstone Valley, em Billings, Montana, EUA Imagem: Reprodução/YVAS
14/09/2025 14h37

Depois de o FBI incinerar um quilo de metanfetamina em Montana, no EUA, 14 funcionários de um abrigo de animais próximo do local foram levados para um hospital. Além dos funcionários, cerca de 75 cães e gatos foram retirados do abrigo. O caso aconteceu na última quarta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e agências internacionais.

O que aconteceu

Fumaça de metanfetamina contaminou abrigo de animais, nos EUA. FBI incinerou um quilo da droga e o prédio do abrigo de animais Yellowstone Valley, em Billings, Montana, ficou cheio de fumaça.

O local divide espaço com a divisão de controle de animais, onde fica o incinerador. O forno normalmente é usado por agentes de controle animal para descartar animais sacrificados.

O incidente teria ocorrido quando a fumaça da incineração foi empurrada na direção errada devido à pressão negativa. Não estava disponível um ventilador que seria necessário para reverter a pressão e permitir que a fumaça saísse do prédio.

Antes de serem levados ao hospital, os funcionários colocaram máscaras e ajudaram na evacuação dos cães e gatos. Os animais foram para alojamentos temporários e o abrigo iniciou um pedido de doações.

A diretora executiva do abrigo, Triniti Halverson, confirmou em comunicado que a equipe e os animais foram expostos à metanfetamina. "Posso afirmar com firmeza e confiança de que eu não sabia que eles estavam descartando narcóticos extremamente perigosos no local", disse.

Em 2024, a prefeitura preparou o incinerador e criou protocolos para impedir a entrada de fumaça no abrigo. Segundo Halverson, a instituição não teve problemas desde então.

A porta-voz do FBI, Sandra Barker, se posicionou em entrevista à CBS News. Barker afirmou que o FBI usa rotineiramente instalações externas para queima controlada de testes de drogas.

