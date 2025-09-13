Se Fux tivesse votado, pena de Bolsonaro e dos demais poderia ser menor?

O ministro do STF Luiz Fux decidiu não votar durante a discussão das penas de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais condenados do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Segundo advogados consultados pelo UOL, para o tempo de pena do ex-presidente diminuir seriam necessários outros fatores, além de um voto de Fux.

O que aconteceu

O regimento do STF permite que ministros que votem pela absolvição, como Fux, apresentem proposta de pena. Mas ele não quis, justificando a decisão como uma questão de "coerência". As penas acabaram fixadas entre 2 anos, para o delator Mauro Cid, e 27 anos e três meses, para Bolsonaro.

Se o ministro tivesse sugerido penas, a Primeira Turma poderia ter que decidi-las por voto médio ou cálculo médio aritmético, diz advogada. Na primeira opção, explica a criminalista Ilana Martins Luz, os ministros tentam chegar a um consenso, como ocorreu no caso do ex-presidente Fernando Collor. Se o consenso não for possível, aí calcula-se a média aritmética das penas votadas.

Mas a divergência de Fux não impactaria, segundo especialistas, porque seria vencida pela maioria da turma. "O voto do ministro Fux só teria efeito prático se fosse suficiente para compor maioria em algum ponto —por exemplo, ao fixar a pena-base ou ao reconhecer circunstâncias atenuantes ou agravantes", explica Rodrigo Alves, professor convidado da PUC-Rio e do Mackenzie e docente na Universidade Zumbi dos Palmares. O professor de direito Renato Ribeiro de Almeida concorda.

Fux chegou a sugerir pena menor para o general Walter Braga Netto, mas foi vencido. Enquanto os demais ministros da Primeira Turma votaram por uma pena de 26 anos, o ministro sugeriu 7 anos. Ninguém concordou, e prevaleceram os 26 anos.

"Não fazia sentido Fux votar nas penas para quem ele absolveu", diz professor de direito da FGV. "Na hipótese de alguém que absolveu ter que definir a pena, teria de definir sempre no mínimo", afirma Thiago Bottino. "Ainda assim, é um contrassenso. A premissa para dar uma pena é entender que a pessoa foi culpada."

Inicialmente, as penas dos condenados são propostas pelo relator da ação —neste caso, Alexandre de Moraes. Depois, os ministros iniciam o debate. Na ação da trama golpista, Cármen Lúcia, Flávio Dino e o presidente da turma, Cristiano Zanin, seguiram Moraes. Dino sugeriu apenas dobrar o valor da multa a ser paga por Bolsonaro, o que foi acolhido por Moraes.

Recursos dificilmente mudarão penas

Em tese, haveria possibilidade de as penas mudarem após as defesas entrarem com um recurso chamado de embargos infringentes. Este tipo de recurso levaria a discussão do mérito da condenação ao plenário do Supremo. Mas os advogados consultados pelo UOL afirmam que isso não deve acontecer nesse caso. "Segundo a jurisprudência do STF, não cabem embargos infringentes", disse Almeida.

Esse recurso só caberia se dois dos cinco ministros tivessem divergido, de acordo com decisões anteriores da Corte. Mas o único voto divergente foi o de Fux. Pela regra, as defesas podem entrar com embargos infringentes 15 dias após a publicação do ácordão.

Já no outro tipo de recurso possível, os embargos de declaração, as defesas podem ter mais sucesso. Esses embargos pode ser usados para pedir correção de omissões, contradições ou erros materiais. De acordo com os especialistas, os advogados dos condenados podem citar trechos do voto divergente para reforçar algum argumento de excesso ou desproporcionalidade.

Ainda assim, esse tipo de recurso tem alcance limitado. "A tendência é que o voto de Fux funcione mais como registro de divergência do que como elemento capaz de alterar concretamente a pena", explica Alves.