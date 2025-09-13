Topo

Vídeo: Motociclista rouba celular e dá tiro no chão para exigir senha em SP

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/09/2025 21h00

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motociclista rouba o celular de uma mulher em Santo André, no ABC Paulista, e dá um tiro no chão para exigir que ela revele a senha do aparelho.

O que aconteceu

O episódio aconteceu na rua Rio Preto, no bairro Valparaiso. No vídeo, dois motociclistas abordam o carro de uma mulher. Um deles usa uma mochila de aplicativo de entregas.

"Cadê o telefone? Tira o relógio", diz um dos homens, ordenando que a vítima seja mais rápida. Em seguida, ele pede a senha do celular e dá um tiro no chão.

Ela revelou o código e os dois assaltantes fugiram. Nas imagens, é possível ver que um dos homens colocou o braço para dentro do carro e desligou o veículo da mulher até que ela passasse a senha correta.

"Foi assustador. Eu nunca me senti tão desprotegida", disse a vítima. Em entrevista à TV Globo, ela afirmou que o assaltante tirou os anéis de seus dedos e apontou a arma para o seu rosto.

O UOL procurou a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo. Não houve retorno até a publicação desta reportagem.

