Venezuela denuncia que EUA reteve barco pesqueiro em águas venezuelanas

13/09/2025 15h51

A Venezuela denunciou, neste sábado (13), que uma embarcação americana manteve retido por oito horas um barco pesqueiro que navegava em águas venezuelanas, pouco depois de os Estados Unidos deslocarem oito navios de guerra para o Caribe.

Na sexta-feira, "o navio venezuelano 'Carmen Rosa', tripulado por nove humildes pescadores de atum (...) foi atacado de maneira ilegal e hostil por um destróier da Marinha dos Estados Unidos, o USS Jason Dunham", informou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. 

A embarcação navegava "a 48 milhas náuticas a nordeste da ilha La Blanquilla, em águas pertencentes à Zona Econômica Exclusiva (ZEE) venezuelana", acrescentou.

pgf/val/gv/ic

© Agence France-Presse

