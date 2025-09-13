Topo

Notícias

TV Brasil transmite, neste domingo, decisão do Brasileirão Feminino

13/09/2025 16h30

A TV Brasil exibe neste domingo (14), às 10h, todas as emoções do jogo de volta da grande final da Série A1 entre Corinthians e Cruzeiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e definirá a equipe campeã da temporada 2025.

No duelo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para as Brabas, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes a favor da Raposa. O resultado manteve em aberto a disputa pelo título nacional.

Notícias relacionadas:

O Corinthians, tricampeão da competição, busca confirmar o favoritismo diante da sua torcida. Já o Cruzeiro, que disputa a final inédita na elite do futebol feminino, tenta surpreender e conquistar o troféu histórico fora de casa.

A transmissão reforça a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade do esporte feminino. Além da Série A1, a emissora exibiu partidas das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderá acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som. Saiba como sintonizar: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço

Brasileirão Feminino - Série A1 na TV Brasil

Final - Jogo de volta

Cruzeiro x Corinthians - Domingo (14), às 10h

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

  • Site - tvbrasil.ebc.com.br
  • Facebook - facebook.com/tvbrasil
  • Twitter - twitter.com/TVBrasil
  • Instagram - instagram.com/tvbrasil
  • YouTube - youtube.com/tvbrasil
  • TikTok - tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - tvbrasilplay.com.br

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

ONU aos 80 anos: confiança abalada nas Nações Unidas é reflexo da crise do multilateralismo

Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais

Ultradireita reúne 110 mil em protesto anti-imigração no Reino Unido

Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Agredida após show punk morreu 'por provável uso de cocaína', diz laudo

Programa de rádio Viva Maria completa 44 anos em defesa das mulheres

Autoridades dos EUA conversam em Cabul sobre norte-americanos detidos no Afeganistão