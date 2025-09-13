Trump pressiona aliados da Otan: 'Parem de comprar petróleo russo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (13) que está pronto para aplicar novas sanções contra a Rússia ? mas com uma condição: que os países da Otan interrompam a compra de petróleo russo.

"Estou pronto para aplicar sanções significativas contra a Rússia quando todos os países da Otan concordarem ? e começarem ? a fazer o mesmo, e quando pararem de comprar petróleo da Rússia", escreveu o republicano, em letras maiúsculas, em sua rede Truth Social.

Trump já havia mencionado anteriormente a possibilidade de impor sanções contra bancos russos e o setor petrolífero do país, embora sem assumir compromissos firmes.

Ele também sugeriu que os países membros da Otan considerem tarifas substanciais contra a China, como forma de reduzir o apoio de Pequim a Moscou.

No início de setembro, Trump já havia expressado "grande insatisfação" com as compras de petróleo russo por países da União Europeia, durante uma conversa telefônica com líderes europeus.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a UE impôs uma proibição à maioria das importações de petróleo russo. No entanto, o oleoduto Druzhba ("amizade", em russo) foi temporariamente isento, para dar tempo aos países da Europa Central de encontrarem alternativas.

A República Tcheca anunciou, em abril, que deixaria de receber petróleo russo após 60 anos de dependência, graças a um investimento de € 60 milhões.

Hungria e Eslováquia, ambos membros da UE, continuam importando petróleo russo por meio do oleoduto, que tem sido alvo de ataques ucranianos nas últimas semanas.

França compra GNL russo

A Rússia, por sua vez, redirecionou parte de suas exportações de petróleo e gás para outros parceiros, como Índia, China e Turquia. Ainda assim, continua vendendo quantidades significativas de gás natural liquefeito (GNL) para países da UE ? especialmente para a França.

"Acredito que, se a Otan aumentasse as tarifas sobre a China de 50% a 100%, até o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso ajudaria muito a pôr fim a esta guerra ridícula", escreveu Trump neste sábado.