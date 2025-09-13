Topo

Notícias

Trump pressiona aliados da Otan para boicotar petróleo da Rússia

Donald Trump, presidente dos EUA - Reprodução/Truth Social
Donald Trump, presidente dos EUA Imagem: Reprodução/Truth Social
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/09/2025 12h57

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas suas redes sociais neste sábado que está pronto para aplicar novas sanções contra a Rússia e pressionou países aliados para parar de comprar petróleo da Rússia.

O que aconteceu

A declaração foi publicada no Truth Social. "Estou pronto para aplicar sanções significativas contra a Rússia quando todos os países da Otan concordarem e começarem a fazer o mesmo, e quando PARAREM DE COMPRAR PETRÓLEO DA RÚSSIA", publicou.

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) reúne países europeus, além de EUA e Canadá. "Como vocês sabem, o comprometimento da Otan com a VITÓRIA tem sido bem menor do que 100%, e a compra de petróleo russo é chocante!", escreveu Trump. "Se a Otan fizer o que eu digo, a GUERRA terminará rapidamente", acrescentou.

No início de agosto, Trump já determinou uma taxa adicional de 25% sobre produtos importados da Índia pelos EUA. A medida foi uma retaliação ao fato de o país adquirir petróleo russo. Com isso, a tarifa total chegou a 50%.

A Casa Branca afirmou que a compra de petróleo russo pela Índia permite que a Rússia "financie agressões" contra a Ucrânia. O texto também ressalta que Trump está usando a tarifa para "dissuadir países de apoiar a economia russa" e que os EUA vão identificar outras nações importadoras de petróleo da Rússia, podendo recomendar novas ações do presidente, se necessário.

O Brasil é um dos países que importam petróleo russo. Jean Paul Prates, ex-senador e ex-presidente da Petrobras, disse que para o Brasil seria muito mais simples substituir essa importação do que para a Índia. No caso indiano, o petróleo da Rússia representa cerca de 70% do combustível processado por duas das quatro principais refinarias do país. Já o Brasil passou a importar diesel russo após a invasão da Ucrânia, quando Moscou sofreu restrições internacionais e passou a vender o combustível por preços muito mais baixos.

O diesel russo é comprado por refinarias privadas onde o combustível da Petrobras não chega com preços competitivos. Segundo Prates, isso ocorre especialmente no Maranhão e no Norte do país. Muitas vezes, esse diesel é adquirido por tradings de países como Suíça e EUA e, depois, revendido para o Brasil.

O Brasil também importa diesel de refinarias da Europa, do Caribe e da África. Na avaliação de Prates, isso garante oferta suficiente para substituir o produto russo, caso necessário. Para Prates, é preciso uma análise cuidadosa para não prejudicar as empresas que atuam nesse mercado nem comprometer o abastecimento nacional. Ele destaca que o governo brasileiro não poderia simplesmente ordenar que companhias privadas deixem de importar o combustível russo.

Com informações da AFP e reportagem de agosto de 2025.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Coronel exonerado após morte de inocente ganha cargo; pai se diz indignado

China não participa de guerras nem as planeja, diz ministro de Relações Exteriores

'Não teremos mais dificuldade nas negociações com EUA por condenação de Bolsonaro', diz Alckmin

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Trump pressiona aliados da Otan para boicotar petróleo da Rússia

Técnico do Barcelona critica seleção espanhola pela lesão de Yamal

Lula acompanha mutirão de saúde que prevê 29 mil atendimentos em hospitais da rede EBSERH

Catedral de 1540 recebe Edu Lobo na volta do MIMO Festival a Olinda

Polícia encontra carro de homens desaparecidos no PR enterrado com marcas de sangue e tiro

Brasileiro: Fluminense e Corinthians medem forças no Maracanã

Marcha da extrema direita toma o centro de Londres por 'liberdade de expressão' e 'contra imigrantes"