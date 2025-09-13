Como Ramagem, condenado e inelegível, deve perder mandato e cargo na PF

Condenado no julgamento da trama golpista, Alexandre Ramagem (PL-RJ) deve perder o cargo de delegado na PF (Polícia Federal), o mandato de deputado federal e o direito de se candidatar em eleições até oito anos depois do cumprimento da pena. Fontes consultadas pelo UOL explicaram como isso deve acontecer.

O que aconteceu

Ramagem foi condenado a 16 anos. A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) o considerou culpado de tentativa de golpe de Estado e mais dois crimes por ser o responsável por ataques às urnas eletrônicas e disseminação de fake news quando estava à frente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), no governo Jair Bolsonaro (PL).

Agora, o STF precisa notificar a PF sobre a decisão. O UOL apurou com fontes ligadas ao órgão que, assim que for notificada, a Polícia Federal cumprirá a ordem de desligá-lo. Além de Ramagem, Anderson Torres (ex-ministro da Justiça) deve perder o cargo de delegado.

A perda de mandato também depende da comunicação oficial do STF. Só então a Câmara dos Deputados dará início ao trâmite. A Casa informou que ainda não foi notificada. Procurado para informar quando as notificações serão feitas, o STF não retornou os contatos da reportagem.

A Câmara precisar validar a perda de mandato. Normalmente, o STF envia decisões desse tipo à Mesa Diretora da Casa, que determina a aplicação da medida. Nos bastidores, o PL já se movimenta por uma manobra que livre Ramagem da punição. Um caminho seria a avaliação do processo de cassação por outros deputados, por exemplo.

No caso da deputada Carla Zambelli (PL), o processo anda lentamente. A perda de mandato dela foi determinada pelo STF após ela ser condenada por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Ramagem alega inocência. Em vídeos nas redes sociais, ele destacou que estava fora do governo Bolsonaro desde março de 2022, que não foi citado na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e que não enviou a ninguém as anotações sobre voto impresso encontradas em seu computador. "Eles querem criminalizar a opinião", disse.

O delegado entrou na PF em 2005. Formado em direito, iniciou suas atividades em Roraima e foi para Brasília em 2011. Fico lá até 2017, quando foi para o Rio de Janeiro apoiar os trabalhos da operação Lava Jato. Em 2018, coordenou a segurança Bolsonaro, então candidato à presidência.

Com Bolsonaro, o delegado entrou para o mundo da política. Foi diretor-geral da Abin entre 2019 e 2022, quando se elegeu deputado federal do Rio pelo PL. Em 2024, foi o candidato do ex-presidente na disputa pela Prefeitura do Rio, mas perdeu no primeiro turno para Eduardo Paes (PSD), que teve 60% dos votos.

Perda de direitos políticos

No momento, Ramagem se encontra inelegível pela Lei da Ficha Limpa. A norma determina que pessoas condenadas por decisão de órgãos colegiados (como a Primeira Turma do STF) ficam automaticamente impedidas de se candidatar. Quando o caso da trama golpista transitar em julgado —ou seja, não houve mais possibilidade de recurso—, ele perderá os direitos políticos.

É na hora de registrar a candidatura que a Justiça Eleitoral verifica as condições de elegibilidade. Nesse momento, ao verificar que o candidato não pode concorrer, o registro é negado, explica Alexandre Bissoni, sócio-fundador da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político).