Topo

Notícias

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 23,5 milhões; confira números e time

Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

13/09/2025 20h17

A Timemania sorteou hoje os números e o time do coração no concurso 2294.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 05-22-28-45-65-68-78.

Relacionadas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio vai a R$ 3,4 milhões; confira dezenas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 9,2 milhões; veja dezenas sorteadas

O time do coração é o Criciúma.

O prêmio estimado é de R$ 23,5 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja dezenas sorteadas da Lotofácil

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 23,5 milhões; confira números e time

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 9,1 milhões; confira dezenas

Mega-Sena: Veja números sorteados; prêmio é de R$ 4,2 milhões

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 158 milhões; veja números e trevos

Homem que foi preso injustamente em SP será indenizado em R$ 350 mil

Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

Nova incursão de drone russo no espaço aéreo de um país da Otan, desta vez na Romênia

Reforços garantem vitórias de Newcastle e Arsenal no Inglês

Ex-mulher diz em TV que foi agredida pelo empresário Henrique CDs

Cartéis multiplicam uso de minas terrestres e agravam conflito no México