Timemania: Prêmio estimado é de R$ 23,5 milhões; confira números e time
A Timemania sorteou hoje os números e o time do coração no concurso 2294.
O que aconteceu:
Os números sorteados foram 05-22-28-45-65-68-78.
O time do coração é o Criciúma.
O prêmio estimado é de R$ 23,5 milhões.
A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.
Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?
Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.
Quanto custa apostar na Timemania?
Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.
E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?
Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.