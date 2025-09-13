Topo

Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa da Rússia no Pacífico

13/09/2025 00h01

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a península de Kamchatka no extremo leste da Rússia neste sábado (13), reportou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). 

O sismo ocorreu a 111 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy, a uma profundidade de 39,5 km, segundo o USGS. 

Não havia risco de que o terremoto tivesse provocado um tsunami, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC).

A análise anterior deu uma magnitude de 7,5 antes de reduzi-la para 7,4.

O PTWC havia informado que eram possíveis ondas "perigosas" ao longo do litoral dentro de 300 km do epicentro do sismo. Mais tarde, o centro afirmou que a "ameaça de tsunami (...) já passou". 

Em julho, um dos terremotos mais fortes já registrados atingiu a frente da península de Kamchatka, gerando tsunamis de até quatro metros de altura em todo o Pacífico e evacuações do Havaí ao Japão.

