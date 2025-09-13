Topo

Tênis de corrida e caminhada da Mizuno está por R$ 190; veja avaliações

Tênis Cometa 2 promete conforto e amortecimento para corridas Imagem: Reprodução/ Netshoes
Colaboração para o Guia de Compras UOL

13/09/2025 12h00

O Guia de Compras UOL encontrou um tênis para corrida e caminhada por menos de R$ 200. O Mizuno Cometa 2 está em oferta, saindo por R$ 189,99 na Netshoes.

O tênis possui estrutura respirável para permitir mais conforto e ventilação nos pés, segundo informações do fabricante. Descubra as características do Cometa 2, o que diz quem usou e pontos de atenção a seguir:

O que diz a Mizuno sobre o tênis?

Indicado para uso no dia a dia, corridas leves e caminhadas

Modelo com material em mesh, malha que deixa o tênis mais flexível

Construção respirável para manter os pés frescos

Promete conforto, amortecimento e flexibilidade

Tem a pisada neutra

É recomendado a compra de um tamanho maior do que o usual pela forma pequena

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço

O que diz quem comprou?

Na Netshoes, o tênis tem mais de 1.700 avaliações, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos notados pelos consumidores são o conforto, a qualidade do material e o custo-benefício do tênis. Confira algumas opiniões.

Tênis confortável, ótimo acabamento, pedi um número maior do que uso e ficou ótimo. Adorei o tecido, é bem macio por dentro e por fora é bem bonito. Ótimo custo-benefício. Cláudia

Excelente tênis, confortável, muito leve e lindo. Ótimo para caminhadas, corridas e treinos. Paulo

Já usei duas vezes para correr 10 km e 5 km respectivamente. Acredito que pelo valor investido vale a pena, porém nos primeiros usos, você pode estranhar um pouco, pois a pisada é um pouco seca, contudo, com o uso, vai se ajustando. Marcos

Pontos de atenção

Alguns consumidores afirmam que a forma do tênis é menor do que o esperado e que é preciso comprar um número maior para não machucar os pés. Confira os comentários:

O produto está dando calo porque uso meia cano curto. Acaba que uma parte do tênis roça no na parte de trás do pé causando o hematoma, somente isso, mas o tênis é ótimo. José

Forma pequena, ficou um pouco apertado. No mais, o tênis é bom. Diego

Tênis tem forma pequena, devido a isso as laterais do tênis machucam muito. Para quem tem pé largo, não é uma boa opção. Gustavo

Com informações de texto publicado em 24/05/25.

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

