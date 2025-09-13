Topo

Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais

do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

13/09/2025 17h22

Um tatuador de Brusque (SC) foi condenado pela Justiça de Santa Catarina por lesão corporal gravíssima após tatuar um adolescente de 16 anos sem a autorização dos pais. Ainda cabe recurso à decisão.

O que aconteceu

O tatuador foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto, mas a pena foi substituída por medidas alternativas, segundo sentença de julho de 2025 publicada na internet pelo Tribunal de Justiça catarinense. Se confirmada a sentença, o profissional terá que pagar um salário mínimo a uma entidade beneficente e prestar serviços à comunidade.

Os nomes do tatuador e do adolescente foram omitidos, pelo TJSC, da sentença publicada. Por isso, o UOL não pôde procurar os advogados do profissional.

Responsável pelo caso, o juiz Edemar Leopoldo Schlösser explicou sua decisão dizendo que a tatuagem, feita no pescoço do adolescente em janeiro de 2024, configura uma deformidade permanente. O magistrado ressaltou que menores de 18 anos não têm capacidade legal para consentir em alterações permanentes no corpo.

A tatuagem constitui forma de lesão corporal, de natureza deformante e permanente, e menores de 18 anos são incapazes juridicamente para consentir com o próprio lesionamento.
Juiz Edemar Leopoldo Schlösser

No processo, a defesa do tatuador contestou a existência de deformidade permanente. Também alegou falta de provas.

O tatuador confirmou saber que só se pode tatuar pessoas com menos de 18 anos mediante autorização de um responsável e que esse tipo de procedimento é proibido em quem tem menos de 16 anos. Explicou que não percebeu que o cliente não tinha a idade mínima para fazer uma tatuagem sem consentimento dos pais e que esqueceu de perguntar a idade do adolescente.

O adolescente disse que fez duas tatuagens com o mesmo profissional em um intervalo de 60 dias — a primeira, na mão, e a segunda, no pescoço — e que nunca lhe foi solicitado qualquer documento. Afirmou, ainda, que procurou o profissional por conta própria e que seu pai ficou bravo porque não queria que ele tivesse tatuagens no corpo.

