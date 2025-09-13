Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais
Um tatuador de Brusque (SC) foi condenado pela Justiça de Santa Catarina por lesão corporal gravíssima após tatuar um adolescente de 16 anos sem a autorização dos pais. Ainda cabe recurso à decisão.
O que aconteceu
O tatuador foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto, mas a pena foi substituída por medidas alternativas, segundo sentença de julho de 2025 publicada na internet pelo Tribunal de Justiça catarinense. Se confirmada a sentença, o profissional terá que pagar um salário mínimo a uma entidade beneficente e prestar serviços à comunidade.
Os nomes do tatuador e do adolescente foram omitidos, pelo TJSC, da sentença publicada. Por isso, o UOL não pôde procurar os advogados do profissional.
Responsável pelo caso, o juiz Edemar Leopoldo Schlösser explicou sua decisão dizendo que a tatuagem, feita no pescoço do adolescente em janeiro de 2024, configura uma deformidade permanente. O magistrado ressaltou que menores de 18 anos não têm capacidade legal para consentir em alterações permanentes no corpo.
A tatuagem constitui forma de lesão corporal, de natureza deformante e permanente, e menores de 18 anos são incapazes juridicamente para consentir com o próprio lesionamento.
Juiz Edemar Leopoldo Schlösser
No processo, a defesa do tatuador contestou a existência de deformidade permanente. Também alegou falta de provas.
O tatuador confirmou saber que só se pode tatuar pessoas com menos de 18 anos mediante autorização de um responsável e que esse tipo de procedimento é proibido em quem tem menos de 16 anos. Explicou que não percebeu que o cliente não tinha a idade mínima para fazer uma tatuagem sem consentimento dos pais e que esqueceu de perguntar a idade do adolescente.
O adolescente disse que fez duas tatuagens com o mesmo profissional em um intervalo de 60 dias — a primeira, na mão, e a segunda, no pescoço — e que nunca lhe foi solicitado qualquer documento. Afirmou, ainda, que procurou o profissional por conta própria e que seu pai ficou bravo porque não queria que ele tivesse tatuagens no corpo.