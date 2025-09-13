Tarifaço de Trump pode levar até 875 mil americanos à pobreza, diz estudo

As tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca podem empurrar 875 mil americanos para a pobreza até o ano que vem, segundo estudo recém-publicado pelo The Budget Lab, laboratório ligado à Universidade de Yale.

O que aconteceu

Análise projeta que entre 650 mil e 875 mil novos americanos cairão abaixo da linha da pobreza. O número representa cerca de 0,2% a 0,3% da população do país e varia conforme a medida de pobreza usada que, no caso do estudo, foi calculada sobre a OPM (Medida Oficial de Pobreza) e a SPM (Medida Suplementar de Pobreza). A OPM coloca o limite de pobreza em US$ 31.200 ao ano para uma família de quatro pessoas.

O levantamento indica que as tarifas de Trump são como um imposto sobre as famílias norte-americanas. Cobradas sobre produtos que vêm de outros países, elas têm como objetivo proteger o mercado interno e estimular o consumo de produtos fabricados no próprio país. Mas, na prática, de acordo com o laboratório, quem acaba pagando esse imposto é o consumidor.

Tarifas de Trump ameaçam reverter queda da pobreza nos EUA. Segundo o centro de pesquisa, o estudo, publicado na terça-feira (9), indica que o impacto recairá com mais força sobre famílias já vulneráveis. As tarifas reduzem o poder de compra dessas famílias, empurrando mais pessoas abaixo da linha de pobreza. A análise observa que as pessoas de baixa renda gastam uma parcela maior de suas rendas em produtos básicos, como alimentação, roupas, energia e transporte, muitos dos quais podem ficar mais caros devido às tarifas sobre importações.

Com as tarifas, a taxa oficial de pobreza pode subir de 10,4% para 10,7% até 2026. O US Census Bureau, uma espécie de IBGE norte-americano, mostrou nesta semana que, ao longo do ano passado, a OPM caiu 0,4 pontos percentuais, para 10,6%, indicando que 35,9 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza nos Estados Unidos.

Tarifaço ameaça ampliar desigualdade nos EUA. O leve avanço registrado no ano anterior foi impulsionado pelo crescimento de salários e rendimentos, mas o tarifaço ameaça reverter essa tendência e aumentar a exclusão social. A redução da pobreza não deve se manter com as tarifas e, ao contrário, pode subir 0,3%. O censo americano também indicou que a pobreza diminuiu apenas para indivíduos brancos, asiáticos e hispânicos, mas não mudou significativamente para outros grupos raciais no país.

Pobreza nos EUA cresce entre idosos e população negra. O cenário é parecido quando se observa o SPM, que considera programas sociais e despesas essenciais, como saúde e moradia. Segundo estimativa do laboratório de Yale, as tarifas impostas por Trump poderiam empurrar cerca de 650 mil pessoas a mais para a pobreza, incluindo 150 mil crianças, elevando a taxa de 12% para 12,2%. Dados do US Census Bureau já apontaram um avanço da pobreza em 2024, sobretudo entre pessoas com mais de 65 anos e indivíduos negros.

O que são as tarifas de Trump

Trump prometeu "taxar países estrangeiros para enriquecer" os norte-americanos. Em fevereiro, o republicano impôs novas taxas a produtos da China, Canadá e México e, em abril, ampliou a lista de países aplicando tarifas sobre bens de países sob a justificativa de reduzir déficits comerciais. Em julho, o Brasil, que já tinha sido alvo de uma sobretaxa de 10%, recebeu uma taxa adicional de 40%.

Ontem, Trump defendeu que o sucesso da economia está relacionado às suas políticas tarifárias. "Elas corrigiram injustiças", disse ao programa Fox & Friends, da Fox News, o republicano, que vem transformando as tarifas em instrumento central de política externa, usando-as para renegociar acordos comerciais, extrair concessões e pressionar adversários. O presidente comemorava na entrevista a queda na inflação ao produtor, o PPI, e os recordes no mercado acionário.

Mas, apesar da queda no PPI, a inflação ao consumidor registrou alta em agosto. O índice de preços ao produtor, na sigla em inglês, dos Estados Unidos caiu 0,1% em agosto ante julho, enquanto o CPI (Índice de Preços ao Consumidor), principal índice de inflação, divulgado na quinta-feira, avançou 0,4% em agosto. Em 12 meses, o CPI acumula alta de 2,9%, o maior índice desde janeiro.

Café dispara 20% nos EUA com tarifa de Trump sobre Brasil. Mesmo com as empresas, em muitos casos, absorvendo os custos mais altos de importação, as tarifas já começaram a pesar no bolso do americano. Na composição do CPI, alimentos tiveram alta de 0,5%. Só nos preços do café, o avanço foi de 20,9% nos primeiros oito meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado, o maior salto desde a década de 1990. Em agosto, o preço do café subiu 3,6%. O produto tem como principal exportador o Brasil e foi taxado em 50%.

Os aumentos tarifários sob Trump são os mais altos desde 1935. Com base nas cobranças impostas pelo republicano este ano, a taxa tarifária efetiva média nos Estados Unidos saltou para 17,4%, diz o The Budget Lab.

Legalidade das tarifas é questionada

Parte das tarifas sobre importações são avaliadas pela Suprema Corte dos EUA. Nesta semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos concordou em analisar a legalidade delas. No final de agosto, o Tribunal de Apelações do Circuito Federal, em Washington, decidiu que Trump foi além de sua competência ao invocar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, de 1977, para aplicar as tarifas.

A interpretação enfraqueceu uma prioridade do presidente em seu segundo mandato. Apesar da decisão, as tarifas seguem em vigor até o julgamento final. O caso, que envolve trilhões de dólares em tarifas alfandegárias na próxima década, foi colocado em tramitação acelerada, com audiências orais agendadas para a primeira semana de novembro.