Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Bombeiros ucranianos apagam incêndio em um prédio residencial no local de um ataque de drone russo na cidade de Bilozerske, região de Donetsk, em 10 de agosto de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia - Genya Savilov/AFP
Do UOL, em São Paulo

13/09/2025 16h56

Um drone ucraniano atingiu hoje uma refinaria de petróleo na Rússia. Também neste sábado, o Kremlin reivindicou a tomada de uma localidade no centro-leste da Ucrânia, onde, segundo o Exército, teria chegado em julho. Analistas próximos aos ucranianos contestam a versão.

O que aconteceu

Drone ucraniano atingiu refinaria na Rússia. Um dirigente regional informou que a usina da Bashneft, na região de Bashkortostan, no centro do país, foi alvo de ataque hoje. O bombardeio provocou um incêndio e danos leves, segundo Radiy Jabirov, governador local.

Bombardeio atingiu civis em Donetsk. A Promotoria ucraniana informou que três pessoas morreram e sete ficaram feridas em um ataque russo neste sábado. O bombardeio ocorreu na cidade de Kostiantinivka, segundo as autoridades locais.

Ofensiva russa continua em várias frentes. Ainda de acordo com a AFP, a Rússia mantém vantagem em soldados e equipamentos e controla cerca de 20% do território ucraniano. Em agosto, Kiev admitiu pela primeira vez a presença de tropas russas em Dnipropetrovsk.

Rússia anunciou tomada de aldeia. O Ministério da Defesa russo informou que suas tropas conquistaram Novomikolaivka, localidade próxima à região de Donetsk.

Informação não foi confirmada. A agência AFP ressaltou que não conseguiu verificar a versão divulgada por Moscou. O projeto DeepState, ligado ao Exército ucraniano, assegurou que Novomikolaivka segue sob controle de Kiev.

Conflito segue sem negociações. O Kremlin declarou que as conversas de paz estão em "pausa" após tentativas fracassadas. Na véspera, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que Vladimir Putin quer "ocupar toda a Ucrânia".

