Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Um drone ucraniano atingiu hoje uma refinaria de petróleo na Rússia. Também neste sábado, o Kremlin reivindicou a tomada de uma localidade no centro-leste da Ucrânia, onde, segundo o Exército, teria chegado em julho. Analistas próximos aos ucranianos contestam a versão.

O que aconteceu

Drone ucraniano atingiu refinaria na Rússia. Um dirigente regional informou que a usina da Bashneft, na região de Bashkortostan, no centro do país, foi alvo de ataque hoje. O bombardeio provocou um incêndio e danos leves, segundo Radiy Jabirov, governador local.

Bombardeio atingiu civis em Donetsk. A Promotoria ucraniana informou que três pessoas morreram e sete ficaram feridas em um ataque russo neste sábado. O bombardeio ocorreu na cidade de Kostiantinivka, segundo as autoridades locais.

Ofensiva russa continua em várias frentes. Ainda de acordo com a AFP, a Rússia mantém vantagem em soldados e equipamentos e controla cerca de 20% do território ucraniano. Em agosto, Kiev admitiu pela primeira vez a presença de tropas russas em Dnipropetrovsk.

Rússia anunciou tomada de aldeia. O Ministério da Defesa russo informou que suas tropas conquistaram Novomikolaivka, localidade próxima à região de Donetsk.

Informação não foi confirmada. A agência AFP ressaltou que não conseguiu verificar a versão divulgada por Moscou. O projeto DeepState, ligado ao Exército ucraniano, assegurou que Novomikolaivka segue sob controle de Kiev.

Conflito segue sem negociações. O Kremlin declarou que as conversas de paz estão em "pausa" após tentativas fracassadas. Na véspera, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que Vladimir Putin quer "ocupar toda a Ucrânia".