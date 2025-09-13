EUA consideram 'inaceitável' o voo de drones russos sobre o espaço aéreo da Polônia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse hoje que a incursão de drones russos no espaço aéreo polonês nesta semana é inaceitável, mas que ainda não está claro se a Rússia havia enviado deliberadamente os drones para o território polonês.

A Otan anunciou planos para reforçar a defesa do flanco oriental da Europa na sexta-feira, depois que a Polônia abateu drones que haviam violado seu espaço aéreo, os primeiros tiros, de que se tem registro, disparados por um membro da aliança ocidental durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

"Achamos que é um desdobramento inaceitável, infeliz e perigoso", disse Rubio a repórteres antes de partir para uma viagem a Israel e ao Reino Unido.

"Não há dúvida sobre isso: os drones foram lançados intencionalmente. A questão é se os drones foram direcionados especificamente para a Polônia."

Rubio disse que, se os drones foram direcionados para a Polônia, "se as evidências nos levarem até lá, então, obviamente, essa será uma ação altamente escalatória".

"Há várias outras possibilidades também, mas acho que gostaríamos de ter todos os fatos e consultar nossos aliados antes de tomarmos decisões específicas", acrescentou.