Topo

Notícias

EUA consideram 'inaceitável' o voo de drones russos sobre o espaço aéreo da Polônia

Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia - Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS
Drone danificado após cair na vila de Czosnowka, no leste da Polônia Imagem: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

13/09/2025 16h22

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse hoje que a incursão de drones russos no espaço aéreo polonês nesta semana é inaceitável, mas que ainda não está claro se a Rússia havia enviado deliberadamente os drones para o território polonês.

A Otan anunciou planos para reforçar a defesa do flanco oriental da Europa na sexta-feira, depois que a Polônia abateu drones que haviam violado seu espaço aéreo, os primeiros tiros, de que se tem registro, disparados por um membro da aliança ocidental durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

"Achamos que é um desdobramento inaceitável, infeliz e perigoso", disse Rubio a repórteres antes de partir para uma viagem a Israel e ao Reino Unido.

"Não há dúvida sobre isso: os drones foram lançados intencionalmente. A questão é se os drones foram direcionados especificamente para a Polônia."

Rubio disse que, se os drones foram direcionados para a Polônia, "se as evidências nos levarem até lá, então, obviamente, essa será uma ação altamente escalatória".

"Há várias outras possibilidades também, mas acho que gostaríamos de ter todos os fatos e consultar nossos aliados antes de tomarmos decisões específicas", acrescentou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais

Ultradireita reúne 110 mil em protesto anti-imigração no Reino Unido

Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Agredida após show punk morreu 'por provável uso de cocaína', diz laudo

Programa de rádio Viva Maria completa 44 anos em defesa das mulheres

Autoridades dos EUA conversam em Cabul sobre norte-americanos detidos no Afeganistão

2ª edição do Orgulho Nerd SP reúne cultura pop, música e games