Topo

Notícias

Rubio diz que ataque ao Catar 'não vai mudar' o apoio dos EUA a Israel

13/09/2025 14h23

Os Estados Unidos não aprovaram os bombardeios de Israel contra o Hamas no Catar, mas o ataque não mudará o status de aliado de Washington, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, neste sábado (13), antes de viajar para esta região.

"Obviamente, nós não gostamos disso, o presidente [americano, Donald Trump] também não gostou", declarou Rubio aos jornalistas pouco antes de decolar de Washington para encontrar autoridades em Israel.

"Isso não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas vamos ter que conversar sobre isso, principalmente do impacto que teve", acrescentou.

sct-mlm/sst/val/jvb/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Corpo de pianista brasileiro que sumiu na ditadura argentina é encontrado

Caso Kirk: mensagens em balas e rifle também têm referências a videogame

Novo primeiro-ministro da França descarta reduzir feriados e promete reforço na Saúde

O assassino de Charlie Kirk, um ex-estudante brilhante e solitário

Rubio diz que ataque ao Catar 'não vai mudar' o apoio dos EUA a Israel

Rubio tacha de 'inaceitável' incursão de drones russos na Polônia

Datafolha: prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%

Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 21 feridos

MP denuncia médicas por morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Explosão em um bar de Madri deixa dezenas de feridos

Lula propõe mudar nome da EBSERH: 'Tem que ter nome mais digerível e popular'