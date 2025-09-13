Quem foi Tenório Júnior, encontrado na Argentina quase 50 anos após morte

O corpo do pianista brasileiro Tenório Júnior foi identificado hoje na Argentina, quase 50 anos após o seu desaparecimento. O músico, que construiu sua carreira ao lado de outros grandes nomes da bossa nova, como Vinicius de Moraes e Toquinho, deixou mulher e cinco filhos, que cresceram sem saber do seu paradeiro.

Um dos grandes nomes da música na sua época

Carioca de Laranjeiras, Francisco Tenório Cerqueira Júnior nasceu em julho de 1940. Ele começou sua carreira artística aos 15 anos, quando estudava acordeão e violão. Só depois passou a se dedicar ao piano, que lhe rendeu reconhecimento.

Tenorinho, como era chamado pelos mais próximos, foi considerado referência na música instrumental brasileira na década de 1960. Os estilos musicais nos quais se destacou foram o samba-jazz e a bossa nova.

Tenório Júnior tocando piano Imagem: Reprodução/Instagram

Colaborou com grandes nomes da música brasileira. Entre eles estão Vinicius de Moraes, Toquinho, Wanda Sá, Leny Andrade, Milton Nascimento, Nana Caymmi e Gal Costa.

Aos 21 anos, já tocava nas casas mais renomadas de Copacabana. Ele também participou de diversos festivais nacionais e internacionais.

LP autoral de Tenório Júnior, chamado Embalo Imagem: Reprodução/Instagram

Lançou seu único LP autoral, chamado Embalo, em 1964. O disco tem 11 composições próprias e de outros artistas, como Baden Powell e Vinicius de Moraes. Em 2004, o álbum foi relançado em CD.

O desaparecimento

Tenório Júnior desapareceu na madrugada de 18 de março de 1976. À época, ele tinha 34 anos e havia viajado para Buenos Aires, roteiro de uma turnê por Argentina e Uruguai que fazia com Vinicius de Moraes, para tocar no Gran Rex, na avenida Corrientes.

Depois de tocar no evento, ele voltou para o hotel Normandie, na rua Rodríguez Peña, região central de Buenos Aires. Por volta das 3h, saiu para ir até uma farmácia. Desde então, nunca mais foi visto. Seis dias depois do desaparecimento de Tenório Júnior ocorreu o golpe militar na Argentina.

Depois de capturado, Tenório Júnior foi torturado e preso na Esma (Escola Superior de Mecânica da Armada). O local foi o maior centro clandestino de tortura e prisão da ditadura argentina, com mais de 5.000 presos. Atualmente, abriga o museu Espaço Memória Direitos Humanos, que relembra o período sombrio da época.

Em casa, sua mulher, Carmen Magalhães Tenório Cerqueira, estava grávida do quinto filho. Ela morreu em 2019, aos 75 anos, sem ter respostas sobre a morte do homem com quem foi casada por cerca de nove anos.

A identificação do corpo dele foi feita por meio de impressões digitais, em trabalho da Equipe Argentina de Antropologia Forense. De acordo com as investigações, o músico brasileiro foi baleado e, depois, enterrado no cemitério de Benavídez como indigente, uma prática recorrente nas ditaduras que ocorreram na América do Sul.

Filme indicado ao Oscar

Filme "Atiraram no Pianista", do diretor espanhol Fernando Trueba, conta a história de Tenório Júnior. Com depoimentos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ferreira Gullar, Gilberto Gil, Toquinho e mais figuras importantes da música brasileira, o longa ganhou como melhor animação o Prêmio Goya, de 2024, e foi indicado ao Oscar.

Produção revela como músico foi sequestrado, torturado e assassinado. "A morte dele foi o que restou, já que Tenório não poderia ser encontrado, pois comprometeria o regime militar no Brasil e na Argentina. Ele foi morto com uma bala na cabeça", revelou um agente da repressão Argentina no longa.