Protesto contra imigração leva 110 mil manifestantes às ruas de Londres

Movimentos anti-imigração tomam as ruas de Londres - Guy Smallman/Getty Images
Movimentos anti-imigração tomam as ruas de Londres Imagem: Guy Smallman/Getty Images
13/09/2025 11h28

Tommy Robinson, criador da maior associação anti-Islã da Inglaterra e ex-membro de partidos fascistas e de extrema direita, lidera no centro de Londres um protesto contra a imigração no Reino Unido. Até agora, a marcha reúne mais de 100 mil manifestantes. Ao mesmo tempo, movimentos antirracistas protestam contra o ato de Robinson.

O que aconteceu

Protestos foram batizados de "União do Reino". A passeata começou próximo à Ponte de Waterloo e seguiu até o bairro de Westminster, onde acontecem discursos em defesa de políticas de extrema direita. Também são esperadas falas sobre a morte do influenciador conservador americano Charlie Kirk.

"A Grã-Bretanha finalmente acordou", disse Robinson. A figura política, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, afirmou que "o patriotismo é o futuro, as fronteiras são o futuro" e prometeu que essa seria a maior manifestação da história britânica.

Polícia Metropolitana estima que cerca de 110 mil pessoas estejam nas ruas participando do protesto anti-imigração. A expectativa inicial era de 40 mil pessoas. Muitos manifestantes carregam bandeiras da Inglaterra, dos Estados Unidos e de Israel, além de cartazes com frases como "Pare os barcos", "RIP Charlie Kirk", "Já chega, salvem nossas crianças" e camisetas estampadas com frases como "Queremos nosso país de volta".

Movimentos contra o racismo e o fascismo também foram às ruas, dirigindo-se ao mesmo bairro. Segundo a polícia, cerca de 5.000 pessoas participam da manifestação contra a extrema direita, com cartazes a favor da diversidade e frases como "Imigrantes são bem-vindos".

Representantes da esquerda, do movimento Stand Up To Racism (Enfrente o Racismo) e do Unidos Contra o Fascismo também discursaram. Weyman Bennett, fundador do movimento antifascista, afirmou: "De onde vêm o racismo e o fascismo? Do topo da nossa sociedade. Eles começam contando mentiras para dividir e dominar".

Mais de 1.600 policiais foram mobilizados para evitar confrontos. Até agora, as autoridades informaram que não houve incidentes entre os dois grupos.

