Homem que foi preso injustamente em SP será indenizado em R$ 350 mil

O Estado de São Paulo foi condenado a pagar indenização de R$ 350 mil por danos morais a um homem que foi preso injustamente. Ainda cabe recurso.

O que aconteceu

Jonathan Santana Macedo, 35, que ficou preso injustamente por um ano e meio, vai receber indenização. Estado de São Paulo foi condenado a pagar R$ 350 mil ao homem por danos morais.

Homem foi preso em agosto de 2020 após ser reconhecido por vítimas. Ele foi acusado de dois roubos a residências e um roubo de carga, na zona sul de São Paulo.

Ele não tinha antecedentes criminais. Na decisão que inocentou Jonathan, de 4 de setembro, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) questionou o fato de uma foto dele ter sido mostrada às vítimas, visto que o homem não tinha cadastro na polícia.

Primeiro reconhecimento fotográfico foi feito só três meses depois dos crimes. O segundo foi realizado presencialmente, sete meses mais tarde.

Homem estava no trabalho quando crimes aconteceram. Mesmo assim, ele foi acusado dos roubos.

Jonathan ficou preso por 530 dias. A defesa dele chegou a pedir revogação da prisão, que foi negada pelo Ministério Público de São Paulo.

Não ficou comprovado motivo da prisão, conforme decisão. Nela, o tribunal ressaltou que os reconhecimentos do então suspeito por vítimas são "provas frágeis" e "dependem de outros elementos" para levar à condenação.

TJ ainda apontou abusos da polícia. Ainda conforme a decisão, a defesa não teve conhecimento dos procedimentos que levaram ao reconhecimento de Jonathan na delegacia.

Mulher de Jonathan estava grávida de dois meses quando ele foi preso

Filho do casal nasceu enquanto o pai estava na cadeia. Pouco depois, o bebê sofreu uma parada cardíaca e vive em estado vegetativo.

Pai afirma que situação do filho seria diferente se ele estivesse em casa. Em entrevista à TV Globo, o homem alegou que poderia ter levado o menino para o hospital mais rapidamente.

O UOL tentou contato com a defesa de Jonathan, com o TJ e com o MP de São Paulo, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.