Polônia e Otan enviam aviões devido a drones russos na zona fronteiriça com Ucrânia

A Polônia e a Otan enviaram helicópteros e aviões de combate neste sábado (13) após bombardeios com drones russos na Ucrânia, não muito longe da fronteira polonesa, anunciaram as autoridades do país.

"Devido à ameaça de bombardeios por veículos aéreos não tripulados [drones] nas regiões da Ucrânia limítrofes com a República da Polônia (...), há aeronaves polonesas e aliadas operando em nosso espaço aéreo, e os sistemas terrestres de defesa aérea e reconhecimento por radar atingiram seu nível máximo de alerta", indicou o Comando Operacional das Forças Armadas polonesas no X.

O vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, detalhou que também foram enviados helicópteros.

A Polônia e os países da Aliança Atlântica que têm presença em seu território estão em estado de alerta desde que, na noite de 9 de setembro, cerca de 20 drones russos invadiram o espaço aéreo do país europeu.

Vários países da Europa, como França, Alemanha e Suécia, anunciaram que reforçarão sua contribuição para a defesa aérea da Polônia em sua fronteira oriental com a Ucrânia e Belarus.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, citou no X a "ameaça representada pelos drones russos que operam sobre a Ucrânia, perto da fronteira polonesa" neste sábado.

O espaço aéreo do aeroporto de Lublin, no sudeste, foi fechado e vários voos tiveram que ser desviados ou sofreram atrasos.

Tusk anunciou à noite que o alerta havia sido suspenso, quase ao mesmo tempo em que a Romênia denunciava a invasão de um drone russo em seu espaço aéreo.

"Continuamos atentos", alertou o chefe do governo polonês.

gab/thm/jvb/meb/sag/jmo/ic

© Agence France-Presse