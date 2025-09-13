Topo

Notícias

PM apreende sete fuzis em 24 horas em ações contra o crime organizado

13/09/2025 13h06

A Polícia Militar apreendeu sete fuzis, consideradas armas de guerra, nas últimas 24 horas, em ações contra o crime organizado, na região metropolitana do Rio. Dois fuzis foram apreendidos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade da Gambá, no Complexo do Lins, zona norte da cidade.

Outros dois foram apreendidos por equipes do Batalhão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles na favela da Lagoinha, na localidade de Campo Belo, em Nova Iguaçu. O outro, na comunidade Ás de Ouro, em Nilópolis, também na Baixada.

Notícias relacionadas:

Outros dois fuzis foram apreendidos pelo Batalhão de São João de Meriti. Estavam com criminosos ligados ao tráfico de drogas, no Parque São Nicolau.

Outra arma de guerra foi apreendida na comunidade Massapê, em Santa Cruz da Serra, área do Batalhão de Duque de Caxias.

Premiação

Em decreto de maio de 2025, o governador Cláudio Castro instituiu o pagamento do bônus de R$ 5 mil por fuzil do crime organizado retirado de circulação. O valor deverá ser dividido pela equipe, caso a apreensão tenha sido feita por mais de um agente.

"Criei esse bônus não apenas como uma forma de estímulo aos policiais,  mas também como uma ação estratégica dentro do plano de redução da letalidade policial. No ano passado, as forças estaduais de segurança apreenderam 732 fuzis; somente neste ano, até agora, a Polícia Militar já apreendeu mais de 270". 

Castro destacou também a necessidade de mudanças na legislação, com a aplicação de penas mais duras para criminosos pegos portando fuzis, que são armas consideradas de guerra.

 

 

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Datafolha: prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%

Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 21 feridos

MP denuncia médicas por morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Explosão em um bar de Madri deixa dezenas de feridos

Lula propõe mudar nome da EBSERH: 'Tem que ter nome mais digerível e popular'

Macabra Ilha das Bonecas no México inspira Lady Gaga e Tim Burton

Martine Grael se torna pioneira no SailGP de vela

Alckmin diz que anistia é tema que caberá em última análise ao Judiciário

Lula diz que saúde não tem esquerda ou direita: 'Sabemos o que aconteceu na covid'

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol