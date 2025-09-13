Corpo de pianista brasileiro que sumiu na ditadura argentina é encontrado

Depois de quase 50 anos sem rastros, foi encontrado e identificado em um cemitério de Buenos Aires o corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, uma das 30 mil pessoas desaparecidas forçadamente pela ditadura militar argentina.

O que aconteceu

Tenório Júnior desapareceu na madrugada de 18 de março de 1976. À época, ele tinha 34 anos e havia viajado para Buenos Aires, roteiro de uma turnê que fazia com Vinicius de Moraes, para tocar no Gran Rex, na avenida Corrientes. Tido como o maior pianista brasileiro de seu tempo, ele também tocava para Toquinho.

Depois de tocar no evento, ele voltou para o hotel Normandie, na rua Rodríguez Peña, região central de Buenos Aires. Por volta das 3h, saiu para ir até uma farmácia. Desde então, nunca mais foi visto.

Seis dias depois do desaparecimento de Tenório Júnior ocorreu o golpe militar na Argentina. O sumiço ocorreu no contexto da repressão política, sequestros, torturas e mortes dos milhares de desaparecidos nas ditaduras militar na Argentina e no Brasil.

Depois de capturado, Tenório Júnior foi torturado e preso na Esma (Escola Superior de Mecânica da Armada). O local foi o maior centro clandestino de tortura e prisão da ditadura argentina, com mais de 5 mil presos. Atualmente, abriga o museu Espaço Memória Direitos Humanos, que relembra o período sombrio da época.

A identificação foi feita por meio de impressões digitais, em trabalho da Equipe Argentina de Antropologia Forense). De acordo com as investigações, ele foi baleado e, depois, enterrado no cemitério de Benavídez como indigente, uma prática recorrente nas ditaduras que ocorreram na América do Sul.

A família recebeu a notícia. A informação chegou aos familiares por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecimentos Políticos, do Brasil, e pelo procurador federal Ivan Marx.

Filme indicado ao Oscar

O filme "Atiraram no Pianista", do diretor espanhol Fernando Trueba, conta a história de Tenório Júnior. Com depoimentos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ferreira Gullar, Gilberto Gil, Toquinho e mais figuras importantes da música brasileira, o longa ganhou como melhor animação o Prêmio Goya, de 2024, e foi indicado ao Oscar.

O filme revela como o músico foi sequestrado, torturado e assassinado. "A morte dele foi o que restou, já que Tenório não poderia ser encontrado, pois comprometeria o regime militar no Brasil e na Argentina. Ele foi morto com uma bala na cabeça", revelou um agente da repressão Argentina no longa.