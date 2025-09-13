Topo

Petrobras inicia parada de manutenção na Revap

Rio de Janeiro

13/09/2025 11h11

A Refinaria Henrique Lage (Revap), localizada em São José dos Campos (SP), inicia hoje uma parada programada de manutenção. A intervenção, prevista para se estender até dezembro, contempla, além de serviços de manutenção, o projeto para produção de diesel S10. Com investimento superior a R$ 1 bilhão, a operação está alinhada aos objetivos do Plano Estratégico da Petrobras, de mais eficiência energética, e não afetará o abastecimento de combustíveis, destaca a companhia.

A parada é realizada a cada seis anos. Os trabalhos começam pela Unidade de Coque (U-276) e, ao longo dos próximos meses, englobarão a manutenção de 1.673 equipamentos distribuídos em 21 unidades operacionais.

A operação inclui também o processo de modernização (Revamp) da Unidade U-272D, que será adaptada para a produção de diesel S-10. Os trabalhos mobilizarão mais de 5 mil trabalhadores, entre empregados próprios e terceirizados.

Com capacidade para processar até 252 mil barris de petróleo por dia, a Revap responde por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras. A refinaria é referência na produção de querosene de aviação, atendendo a 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além disso, produz gasolina, diesel S-10 e gás de cozinha, abastecendo principalmente a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.

